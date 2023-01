Roma, è braccio di ferro col Milan per Zaniolo

AS ROMA NEWS – Il Milan è uscito allo scoperto. Nel mirino di Maldini c’è Nicolò Zaniolo, un calciatore che da tempo era nei radar dei rossoneri. Club che il 22 giallorosso aspettava ormai da tempo come destinazione preferita e con cui ha già un accordo di massima.

E chissà che il suo strappo con la Roma non fosse propedeutico proprio a questa intenzione del Milan di farsi avanti per Zaniolo fin da gennaio. Quello che conta in questo momento sono però cifre e numeri di un affare che resta complicatissimo.

Perchè Tiago Pinto fa la voce grossa nonostante l’ammutinamento del calciatore: la Roma non si muove dalle sue richieste, e pretende un obbligo di riscatto sicuro, e non condizionato alla conquista di un posto in Champions come invece propongono i rossoneri.

Questo il primo punto su cui si è arenata la trattativa. Ma c’è anche distanza sul prezzo ed eventuali contropartite: il Milan ha fatto sapere di essere disposta a spendere 22 milioni di euro tra prestito oneroso ed eventuale acquisto a gennaio, che possono salire a un massimo di 25 milioni con i bonus. La Roma però da quell’orecchio non ci sente e chiede sempre 35-40 milioni.

Insomma niente sconti. Almeno per il momento. La speranza di Maldini e Massara è che con l’avvicinarsi del gong del 31 gennaio la Roma abbassi le pretese. La dirigenza milanista starebbe inoltre provando a inserire Messias nell’affare come possibile contropartita, ma da Trigoria hanno fatto sapere di volere solo cash.

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, ma al momento è difficile arrivare ad un accordo, con la Roma che tiene il punto e il Milan che punta al ribasso. Un braccio di ferro di difficile risoluzione.

Fonti: Sky Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica