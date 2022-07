Il trionfo dei Friedkin e la debacle della stampa

EDITORIALE – L’arrivo di Paulo Dybala alla Roma è un sogno che si avvera. E non solo per il colpo eccezionale messo a segno da un punto di vista tecnico, quanto per il segnale che i Friedkin lanciano al calcio italiano e alla piazza romanista.

L’acquisto di Dybala è una dimostrazione di forza, ma anche di tempismo e bravura. Questa è una proprietà che vuole fare le cose in grande, ma con criterio. L’occasione Dybala era troppo ghiotta per non essere colta, ma solo a certe cifre. I texani non si sono fatti prendere per il collo, e hanno sapientemente aspettato il momento giusto per piazzare l’affondo, sbaragliando la concorrenza del Napoli.

I tempi del “si vende per comprare” sono lontani anni luce. La nuova proprietà vuole vincere, e sa che per farlo vanno innanzitutto tenuto i migliori, e a questi vanno aggiunti altri grandi giocatori. Di certo questo mantra non dobbiamo insegnarlo noi a uno come Josè Mourinho. Uno che non è venuto qui per vivacchiare (come forse immaginava più di qualcuno), nella rassegnata attesa che gli venissero venduti i pezzi migliori per poter fare mercato.

Il colpo Dybala è il trionfo dei Friedkin, ma anche la grande sconfitta della stampa, che per settimane vi ha raccontato che la Roma avrebbe prima di tutto dovuto vendere Zaniolo per permettersi l’acquisto della Joya. Che avere tutti e due in rosa era semplicemente impossibile e impensabile. C’era perfino chi, con l’argentino pronto a partire per il Portogallo insieme ai Friedkin e Tiago Pinto, continuava a scrivere oggi in prima pagina che l’offerta della Roma era troppo bassa e che l’Inter era in agguato su Dybala.

Senza contare poi l’orrendo gioco al massacro fatto con Zaniolo in queste settimane: c’era chi lo aveva dato già vestito di bianconero con tanto di visite mediche pronte per essere fissate, chi vi ha parlato di strappo con la Roma, chi lo ha raccontato indisponibile ad allenarsi con il resto del gruppo nonostante fosse in perfette condizioni. Salvo essere poi brutalmente smentiti dalla potenza della realtà dei fatti.

Poco male. Quello che importa davvero è che questa proprietà voglia davvero fare quello che speravamo avesse in mente il primo giorno che si sono insediati alla guida del club: costruire finalmente una grande Roma e farci tornare a sognare come non facevamo dai tempi di Totti, Montella e Batistuta. Grazie Friedkin.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini