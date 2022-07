“ON AIR!” – BALZANI: “Dybala colpo da scudetto”, TRANI: “Non è stato Paulo a scegliere la Roma, ma Mou a scegliere lui”, AGRESTI: “I giallorossi hanno preso il più forte della Serie A”, MATTIOLI: “Come ha fatto la Juve a perderlo?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Con l’arrivo di un centrocampista molto forte la Roma potrebbe giocarsela per il titolo, intendo un centrocampista come Wijnaldum o De Paul. Saresti la sorpresa nella corsa al titolo. Fermando così il mercato, invece, con la permanenza di Zaniolo, balli tra il quarto e il terzo posto. Per me il colpo Dybala è straordinario, è più difficile di qualsiasi altro colpo che farai o che hai già fatto. Esempio: se vuoi De Paul e vai con 35 milioni lo prendi. Per Dybala il discorso è stato diverso. Il lavoro di Mourinho e questa tattica studiata con i procuratori, ovvero mettere la clausola, sono stati determinanti. Non bisogna dire che Dybala ha scelto la Roma, è Mourinho ad aver scelto Dybala. E’ diverso. Dybala ha detto sì alla Roma ma aveva messo prima l’Inter, poi è arrivato Mourinho e ha ribaltato il tavolo…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Questo è uno di quei colpi da scudetto, la Roma è una squadra che si sta pian piano formando, ma l’arrivo di Dybala può essere un grandissimo acceleratore. Il mercato è ancora lungo e secondo me se la società portasse a compimento altro due acquisti importanti la Roma potrebbe competere per lo scudetto. Oltre ai grandissimi meriti della società, bisogna dire una che Mourinho è stato fondamentale, lui è il vero catalizzatore di tutto, se ci facciamo caso in tutti gli acquisti più importanti dell’era Friedkin, da Abraham passando per Matic fino ad arrivare a Dybala c’è sempre lo zampino del mister….”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mi sembrava strano che fossimo tornati al pallottismo, sui Friedkin avevo molta attesa, mi erano sembrati coinvolti quanto noi nel successo della Conference e nella voglia di fare una grande squadra. Su Dybala ci credevo poco, pensavo volesse giocare la Champions, ma le sue richieste non erano così tante. Ora vediamo che altro succede, la Roma ha bisogno ancora di un centrocampista e di un difensore forti. E poi bisogna capire cosa succederà con Zaniolo…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “E’ stato magnifico, è da stamattina alle sette che vi abbiamo parlato di Dybala alla Roma, sono state queste le ore decisive…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Adesso dicono che Dybala ha detto sì alla Roma, ma io continuo a ripetere che l’accordo è arrivato venerdì. Con lui arriva un fenomeno in campo e anche a livello media. E, ad oggi, Zaniolo resta in giallorosso. Anche se poi con i tanti soldi di de Ligt la Juve può tornare sotto per lui…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala alla Roma cambia le carte in tavola del campionato. Non dico per lo scudetto, ma la Roma ora è da posto Champions. Dybala se sta bene per me è il più forte giocatore della Serie A. Non oso immaginare in quanti andranno a prenderlo in aeroporto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala è un gran colpo, con lui la Roma fa un grande salto di qualità. Lui e Abraham coppia fantastica. Vanno fatti gli applausi ai Friedkin…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala è un acquisto stratosferico. La Roma fa un cambio pazzesco, lui è uno dei 4 giocatori più forti del nostro campionato, con tutti i suoi difetti ma anche i tanti pregi. Immagino la gioia di Mourinho…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non capisco ancora oggi come ha fatto la Juventus a perdere a zero uno come Dybala. E’ una cosa assurda. Zaniolo ancora non vale i 50 milioni che vuole la Roma, due amichevoli non possono farmi cambiare idea. Con Dybala se resta anche Zaniolo la Roma parte tra le primissime del campionato…”

