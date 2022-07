Sabatini: “Dybala colpo magistrale della Roma, sarà il crack della prossima stagione”

NOTIZIE AS ROMA – “Dybala è un colpo magistrale, un’operazione importantissima. Vedo la determinazione di Mourinho di voler costruire qualcosa di importante e Paulo è l’ultimo vero numero 10 che abbiamo in Italia“. Walter Sabatini, ospite de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, esalta l’arrivo dell’attaccante argentino in giallorosso.

“Infiammerà l’Olimpico, è un giocatore che vince le partite, che trovi nei momenti topici: è un colpo esaltante – prosegue – I tifosi della Roma hanno bisogno di confrontarsi con un giocatore che con una soluzione improvvisa cambia il corso delle partite ed è quello che farà Dybala per la Roma”.

A detta dell’ex ds giallorosso, “la vittoria della Conference League ha dato un’autostima fortissima alla Roma e se poi arriva un campione come Dybala l’effetto è devastante in senso positivo. Sarà il vero crack della prossima stagione“.