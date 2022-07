Dybala e il giallo della clausola rescissoria, Sportmediaset: “Sarà di 15 milioni di euro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante, dopo essere volato in Portogallo per mettersi a disposizione di Mourinho, sarà annunciato a breve da un comunicato del club.

In attesa di conoscere le prime parole della Joya in giallorosso però, in queste ore sta circolando una voce che ha fatto storcere la bocca alla piazza romanista, in estasi per l’arrivo di Dybala.

Stando a quanto racconta Sportmediaset, nell’accordo che firmerà l’attaccante argentino c’è l’inserimento di una clausola rescissoria all’interno del contratto che permetterebbe al giocatore di liberarsi in caso dell’arrivo di un’offerta che raggiunga la cifra stabilita di 15 milioni di euro.

Anche il Corriere dello Sport conferma l’esistenza della clausola, fondamentale per la buona riuscita dell’affare. Stessa informazione in possesso de Il Messaggero, che però fissa a 20 milioni la somma pattuita per l’eventuale rescissione del contratto con la Roma.

