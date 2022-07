LIVE DYBALA ALLA ROMA – Il giocatore è atterrato in Portogallo: “Sono molto felice di essere qui. La 10? Una sorpresa”. Spunta una clausola rescissoria

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala ha detto sì alla Roma. E sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Come sempre seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti di questa nuova caldissima giornata di calciomercato.

Ore 13:30 – Stando a quanto rivela Il Messaggero, nell’accordo con la Roma sarebbe prevista una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

Aggiornamento 12:35 – Prime parole di Dybala, che dopo essere atterrato è apparso molto sorridente e ha risposto alle prime domande dei cronisti presenti: “Se sono felice di essere qui? Molto molto! La maglia numero 10? Ne riparleremo, è una sorpresa…”

Aggiornamento 11:50 – Dybala è atterrato in Portogallo: ora visite mediche e poi firme e annuncio ufficiale. Il giocatore avrà la maglia numero 10.

🔴✈️ Paulo #Dybala è appena atterrato a Faro. Adesso le visite mediche in una clinica privata vicino Albufeira, poi nel resort della #ASRoma per firmare il contratto! Poi vestirà la maglia numero 10, quella che Tiago Pinto ieri gli ha consegnato.#ASRoma @CorSport @ReteSport pic.twitter.com/6wr6IcJTJz — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 18, 2022

Aggiornamento ore 10:30– Come svelato dal giornalista Andrea Di Carlo de La Repubblica, l’arrivo di Paulo Dybala in Portogallo è previsto tra le 11:30 e le 12 italiane. L’ufficialità, tramite comunicato stampa, arriverà tra stasera e domani.

🇵🇹 Atterraggio previsto tra le 11.30/12 (ora italiana). Visite mediche e stesura dei contratti.

Ufficialità tra stasera e domani.#ASRoma #Dybala — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) July 18, 2022

NOTIZIA ORIGINALE – L’annuncio arriva in questi minuti su Twitter, e viene fatto da Gianluca Di Marzio con un tweet che fa rumore. “Paulo Dybala è un nuovo giocatore della AS Roma“, scrive l’esperto di mercato che in questi giorni era andato sempre molto cauto sulla vicenda.

Ora però arriva il tweet che sancisce la conclusione positiva di una trattativa lampo, portata avanti da Mourinho e finalizzata da Tiago Pinto e i Friedkin nella notte.

Josè Mourinho dunque è stato pienamente accontentato dalla proprietà, che ha fiutato l’affare Dybala e lo ha concluso con maestria, regalando alla piazza romanista un colpo che fa sognare. E tutto questo avendo Zaniolo ancora in rosa.

Stando a quanto racconta anche Angelo Mangiante, il giocatore firmerà un contratto triennale.

La Roma, dopo aver incassato il sì del giocatore, sta già organizzando le visite mediche che potrebbero esserci a breve: Mourinho vuole avere Dybala al più presto, addirittura già in ritiro in Portogallo dove la squadra resterà fino a fine settimana. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter in questi minuti.

Paulo Bruno Exequiel Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il club ha incassato il sì definitivo: l’accordo c’è, si stanno già organizzando le visite mediche per poi farlo partire per il Portogallo e metterlo subito a disposizione di #Mourinho#ASRoma #Dybala #DybalaRoma pic.twitter.com/ogpGjgvkWv — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 18, 2022

Stando a quanto rivela Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, Paulo Dybala è già partito con i Friedkin e Tiago Pinto alla volta del Portogallo dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche con la Roma.