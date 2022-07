AS ROMA NEWS – L’ufficialità è slittata a oggi, ma poco importa. Quella di ieri è stato il grande giorno di Paulo Dybala alla Roma. Il giocatore ha detto sì ai giallorossi nella notte tra domenica e lunedì per poi scrivere un messaggio a Mourinho: “Arrivo“.

L’argentino era stanco dell’impasse sul mercato che si era venuto a creare, e alla fine ha rotto gli indugi scegliendo la Roma, che a quel punto è stata disponibile ad alzare la propria offerta di stipendio di 500 mila euro, arrivando ai sei milioni complessivi, bonus compresi.

E’ il colpo che fa sognare una piazza, grata come non lo era da tempo al proprio presidente. I Friedkin oggi fanno il pieno di complimenti sui quotidiani che ovviamente celebrano in prima pagina l’arrivo di Dybala alla corte di Mou.

“Roma, la grande Joya”, “Special Two”, “La Joya Capitale”, “La pazza Joya” sono alcuni dei titoli che appaiono oggi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. L’ufficialità di Dybala alla Roma arriverà oggi, giorno della terza amichevole in terra portoghese contro lo Sporting Lisbona: l’argentino dovrebbe assistere alla gara dalla tribuna, anche se c’è anche chi apre alla possibilità di una sua presenza in panchina.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero