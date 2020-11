Lazio, Immobile è ancora positivo al gene “N”: annullate le visite di idoneità. Positivo anche Milinkovic-Savic

ALTRE NOTIZIE – Ieri l’annuncio, oggi il contrordine: la Lazio ha appena annullato le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva di Ciro Immobile. Lo scrivono in questi minuti sia Sportmediaset che altri organi di stampa.

L’attaccante della Lazio era atteso in Paideia per i controlli che avrebbero dovuto permettergli di tornare a giocare dopo la presunta negativizzazione al Covid. Un passaggio fondamentale per tornare ad allenarsi che aveva fatto esultare i tifosi biancocelesti.

Del resto, venendo in clinica avrebbe interrotto l’isolamento, circostanza possibile solo con l’ok della Asl in presenza di un tampone negativo. Poi però l’improvviso e inatteso contrordine: il calciatore, rivela Sportmediset.it, è infatti ancora positivo al famoso gene N.

Intanto però arriva un’altra brutta notizia per la Lazio, stavolta dal ritiro della nazionale serba: Milinkovic Savic è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio da parte della federazione tramite un comunicato ufficiale dove sono risultati positivi anche Darko Lazovic e Dorde Nikolic.