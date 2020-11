Gazzetta dello Sport: “Roma chiama Totti, incontro con Friedkin e Fienga”. Ma l’ex capitano smentisce: “Tutte cavolate, mai visti”

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Secca smentita da parte di Francesco Totti ai microfoni del portale del Corriere dello Sport in merito alle notizia lanciata oggi in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport circa un incontro avvenuto con Friedkin e Fienga le scorse settimane per riportare a Trigoria l’ex capitano giallorosso.

Totti, riporta il sito corrieredellosport.it, ha bollato come “cavolate” queste indiscrezioni precisando di non aver ancora mai parlato con i Friedkin: “Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma“, le parole dell’ex 10 giallorosso. “Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno”.

GAZZETTA: “ROMA CHIAMA TOTTI” – “Roma chiama Totti”. C’è stato giorni fa, prima che Francesco risultasse positivo al Covid, il tanto chiacchierato incontro tra l’ex capitano giallorosso e la nuova proprietà giallorossa. Lo rivela oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

A Totti è stato offerto un ruolo rappresentativo, da bandiera istituzionale del club. Francesco ha ringraziato, ma a sua volta ha rilanciato: va bene fare la bandiera ma parallelamente ci deve essere anche un ruolo operativo. Non è un segreto che Totti si veda bene nei panni del direttore tecnico, carica che avrebbe dovuto andare a ricoprire anche nella sua prima esperienza giallorossa da dirigente.

Un ruolo chiave nell’incontro lo ha avuto Guido Fienga, rimasto in ottimi rapporti con Totti, che ha fatto da tramite e persino da interprete. I Friedkin hanno registrato la richiesta, con le parti che si sono ripromesse di rivedersi presto. Avere ancora Totti nei quadri dirigenziali sarebbe uno splendido regalo di Natale per tutto l’ambiente giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport