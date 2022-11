Immobile, prima l’ottimismo e poi la doccia fredda: l’edema c’è ancora, niente derby

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ciro Immobile deve arrendersi davanti all’evidenza: il suo recupero per il derby è praticamente impossibile.

L’attaccante della Lazio ha sostenuto ieri i controlli in Paideia per capire come stava procedendo il suo recupero. Piuttosto sorridente, Immobile ha confidato ai cronisti di stare meglio e di sperare di farcela per giocare contro la Roma.

Gli esami però, racconta l’edizione odierna de Il Tempo, hanno dato esito negativo: l’edema c’è ancora e la riparazione della lesione è solo parziale. Servirà la massima attenzione per evitare ricadute.

Il rientro in gruppo di Immobile è ancora lontano: l’attaccante dovrà effettuare altri test entro la fine della settimana. Nonostante abbia bruciato le tappe, l’evoluzione più probabile è che possa rientrare per il match contro il Monza per poi essere presente (forse a gara in corso) contro la Juventus.

Fonte: Il Tempo