Camara l’insostituibile. E con il rientro di Matic a rischiare è Cristante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante Mou continui a non incensarlo come fa con altri calciatori (“Lui fondamentale? Gioca…E’ importante perchè lì siamo in pochi“), Mady Camara si sta prendendo lentamente ma inesorabilmente una maglia da titolare in mezzo al campo.

Non avrà un piede particolarmente raffinato, ma il guineano ha dimostrato di essere un mediano che non ha (al momento) uguali nella rosa della Roma. Un giocatore dinamico, che pressa e ruba palla, ma che sa anche inserirsi e mandare in porta i compagni.

La prestazione di Verona dell’ex Olympiacos è stata di grande sostanza, ma anche condita con buone giocate come quella che ha portato al pareggio di Zaniolo: recupero palla sulla trequarti avversaria, percussione centrale e assist smarcante per Abraham.

Impensabile al momento che Camara possa tornare nelle retrovie e scaldare la panchina: troppo lento e prevedibile il centrocampo formato da Cristante e Matic, piuttosto simili come calciatori. Per questo il serbo, che sta tornando lentamente in condizione, potrebbe insidiare presto la titolarità di Cristante in cabina di regia.

Difficile invece che Mou possa rinunciare a Camara, un calciatore che si sta dimostrando preziosissimo in una mediana che aspetta come ossigeno il rientro di Wijnaldum, il centrocampista che avrebbe dovuto cambiare volto al reparto.

Giallorossi.net – F. Turacciolo