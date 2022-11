Il baby Volpato scaccia i fantasmi e fa gioire la Roma nella notte di Halloween

AS ROMA NEWS – Ci deve pensare un 18enne a scacciare i fantasmi nella notte di Halloween. Si chiama Cristian Volpato il baby che trascina la Roma alla vittoria, e a tre punti pesantissimi che valgono il quarto posto momentaneo in classifica.

Dietro al suo gol e all’assist che chiude il match c’è qualità, tecnica, visione di gioco. Tutte doti che mancano maledettamente a questa squadra, specie ora che Pellegrini vive un momento di appannamento. E che, particolare non da poco, mancano i due calciatori più forti in rosa.

Ma la Roma c’è. E’ viva. E supera, anche se con estrema fatica, l’ostacolo Verona. La partita del Bentegodi è l’emblema delle difficoltà che vive questa squadra: sbaglia un gol facile facile e viene immediatamente punita alla prima conclusione sporca dell’avversaria. Quindi, nonostante la superiorità numerica per quasi un’ora, soffre le pene dell’inferno per trovare la giocata giusta e arrivare al gol.

Prima dell’intervallo ci pensa il sottovalutato Camara a creare i presupposti per la rete del pareggio, fallita ancora una volta dallo sciupone Abraham ma trasformata da uno Zaniolo a due facce. Poi, come era già successo l’anno scorso contro gli scaligeri, a dare la scossa a una squadra tecnicamente modesta ci ha pensato il giovane Volpato: al primo pallone utile, il giovane italo-australiano indovina il sinistro che vale la partita.

Quindi, non contento, l’ormai ex Primavera inventa la giocata che vale il raddoppio di El Shaarawy, altro calciatore che dimostra di avere la tecnica (non sempre sfruttata a dovere) per fare la differenza. Per la Roma, che fino all’88esimo aveva sputato sangue per trovare una giocata degna di tale nome in grado di cambiare le sorti di un incontro bloccato, è l’apoteosi. E va ringraziato anche Matic, un altro di quelli che sa dare del tu al pallone.

La Roma vince e fa un balzo importante in classifica, scavalcando la Lazio e tornando a prendersi di rabbia il quarto posto. Ma il dato che sorprende di più sono quei due punti che la dividono dal secondo posto in classifica. E tutto questo giocando male. E dovendo rinunciare, sempre giusto ripeterlo, ai due calciatori più forti in rosa.

“Non so dove può arrivare la Roma, lo dico onestamente“, confesserà Mourinho a fine partita. Non lo sappiamo nemmeno noi. Ma una cosa è certa: con Dybala e Wijnadum in mezzo al campo, questa squadra non potrà che andare meglio. Intanto però godiamoci Volpato, il “bambino” d’oro che con le sue giocate ha riportato la Roma in zona Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini