In difesa tocca a Huijsen e Kristensen. Pellegrini e Llorente verso la panchina

AS ROMA NEWS – Llorente e Pellegrini verso il forfait. Tutti i giornali oggi in edicola vedono infatti i due fuori dall’undici titolare di Mourinho per il derby di Coppa Italia che si giocherà oggi alle 18.

Lo spagnolo non viene dato in formazione nonostante ieri abbia svolto allenamento in gruppo: l’unico quotidiano a vedere Llorente in campo è Il Tempo, per il resto i quotidiani (dal Corriere alla Gazzetta, da Il Messaggero a Il Romanista), vedono confermato il terzetto visto nel secondo tempo di Roma-Atalanta formato da Hujsen, Mancini e Kristensen.

Per quanto riguarda Pellegrini, oggi il capitano effettuerà un provino decisivo, ma tutti i giornali non lo mettono in formazione: il centrocampo sarà formato da Cristante, Paredes e Bove. Sulle fasce spazio a Celik a destra, favorito su Karsdorp, e Zalewski a sinistra (solo Il Romanista punta su Spinazzola).

In attacco invece è scontata la presenza della coppia formata da Dybala e Lukaku. In panchina tanti giovani, ma lì davanti Mou avrà a disposizione diverse soluzioni: El Shaarawy, Belotti ed Azmoun sono pronti a subentrare a gara in corso in caso di necessità.

Di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.

