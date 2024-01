Roma, un derby che sposta

AS ROMA NEWS – L’Olimpico è pronto ad accendersi per un derby di Coppa Italia, stracittadina che vale non solo l’onore cittadino ma anche il passaggio del turno alla semifinale della competizione, che a quel punto diventerebbe un obiettivo serio e concreto di questa tribolata stagione.

La Roma ci arriva con diverse assenze pesanti in difesa, ma anche a centrocampo la coperta comincia a diventare corta. Anche la Lazio ha i suoi problemi, dunque stasera non ci sarà spazio per alibi o scuse: Mourinho e i suoi devono portarsi a casa un derby che i giallorossi non vincono da troppo tempo.

Il risultato di stasera può spostare molto della stagione romanista: la squadra ha chiuso il girone di andata con un deludentissimo ottavo posto, e in Europa League non è riuscita a evitare lo spauracchio del playoff in un girone ampiamente alla portata. Nulla è compromesso, sia in campionato che in coppa, ma il ruolino di marcia va cambiato in questo 2024, a cominciare dalla sfida di questa sera.

Perdere significherebbe far piombare la Roma in una spirale di negatività pesante, e non tanto per l’eliminazione dalla Coppa Italia, quanto per un primato cittadino che va rimesso in chiaro. Mourinho, che spera in un segnale sul rinnovo, sa quanto conta la sfida di questa sera, e proverà a mettere in campo la Roma migliore, e cioè quella con Dybala e Lukaku.

Nelle ultime uscite, la squadra giallorossa ha fatto vedere cose buone: le prestazioni contro Napoli, Juventus e Atalanta, seppur con risultati altalenanti, lasciano ben sperare. Ora però è il momento di portare a casa i risultati. Una cosa che non va di certo spiegata a Mourinho, il risultatista per eccellenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini