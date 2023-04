Inchiesta plusvalenze, Lotito: “Sembra di stare su Scherzi a parte…”

ALTRE NOTIZIE – Nella giornata di ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito era presente a Formello per l’allenamento della squadra e tramite Il Messaggero ha ribadito la propria serenità in merito all’inchiesta aperta dalla Procura di Tivoli sulle operazioni di mercato portate avanti con la Salernitana per un valore totale di 22,5 milioni di euro.

Di queste, quella più “consistente” riguarda Akpa Akpro, la cui valutazione fu di 12,7 milioni di euro: “Come è stato scritto nel comunicato, la nostra è una casa di cristallo. Non ho nulla da nascondere e possono perquisire tutto.

Ci sono tutti i soldi versati regolarmente anche per Akpa, che è stato pure capitano del Tolosa e in Champions. Non esistono né scambi né plusvalenze fittizie né prezzi gonfiati né compensazione, la Consob ha controllato ogni bilancio. Sembra di stare su Scherzi a parte, davvero”, ha concluso ironicamente il presidente della Lazio.

Fonte: Il Messaggero