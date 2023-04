“ON AIR!” – CORSI: “Pallotta una vergogna per la Roma, ha inguaiato i Friedkin”, PUGLIESE: “Non capisco quali siano le valutazioni gonfiate”, FOCOLARI: “Il Toro avversario difficile per chiunque”, AGRESTI: “Belotti? Il gol dell’ex può farlo anche Sanabria…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’articolo del Corriere dello Sport su Mou che depista Juric? Faccio fatica a pensare che si possa sbriciare l’allenamento della Roma, e a tuttora non ho ancora capito. Mi fa abbastanza ridere la cosa della pretattica: se tu sai anche il modulo e la formazione con cui un allenatore scende in campo, questo ti dà la garanzia di aver già vinto? Io capisco la tattica, che è importantissima, ma a sta cosa forse gli si dà un peso eccessivo… ”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Friedkin è avvelenato perché è finito su tutti i giornali per questa storia. Kumbulla è roba di Fienga, che era un dirigente del passato, ha fatto questa operazione con agenti che dominavano a Trigoria. La storia dell’intercettazione sullo scambio tra Spinazzola e Pellegrini è una prova, e diventa un problema. E non va bene. Poi magari la Roma l’ha fatto una volta sola e se la caverà con una multa, questo non lo so, ma l’intercettazione c’è ed è una prova, poi la Roma può avere centomila giustificazione a tutto questo, resta il fatto che Pallotta è una vergogna per la Roma, e anche se non pagherà ha messo la Roma in mezzo a una cosa che i Friedkin non avrebbero mai voluto nella vita…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Mou è un fine stratega dal punto di vista psicologico e potrebbe vedere Belotti come un giocatore particolarmente carico emotivamente per giocare col Torino. A sinistra ci può essere un ballottaggio tra Spinazzola ed El Shaarawy. A centrocampo serve una mediana di lotta visto come gioca Juric, e per questo penso più a Matic e Cristante che non Wijnaldum…L’inchiesta sulle plusvalenze? La Roma è assolutamente serena, il controllo della Covisoc per il delisting tiene tutti sereni a Trigoria. Tutti i giocatori della Roma al centro delle indagini erano calciatori veri, Tumminello era considerato un grande prospetto, poi si è infortunato, ma era un attaccante molto promettente. Lo stesso Frattesi venduto a 5 milioni, ora ne vale 30, non capisco dove ci sia l’iper-valutazione…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Io vado in controtendenza e dico che domani giocherà Abraham. Mou punterà a recuperarlo per questa parte finale di stagione, lui può essere determinante. E’ vero che Belotti è carico a mille, ma è un ambiente a cui è molto legato e potrebbe esserci un effetto contrario. Io penso che giocherà anche El Shaarawy, la Roma deve giocare di rimessa… Rinnovi? Smalling lo dò al 20%, secondo me non rinnova, non mi sembra che il giocatore sia convinto. Penso che sia purtroppo destinato ad andare via. Belotti invece ha più possibilità, la Roma dovrà pensare già al sostituto di Abraham. El Shaarawy 80%, Spinazzola 30%…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il Milan farà una passeggiata contro l’Empoli, e l’Inter non penso che perderà anche contro la Salernitana. E’ un turno difficile per la Roma. L’abbondanza in rosa ora va studiata e sfruttata bene, mi fido di Mourinho, che starà pensando a una partita di un certo di tipo dal punto di vista tattico. Il Torino è un’avversaria molto particolare, non hanno tanta qualità in mezzo al campo, ma davanti tecnicamente sono molto bravi. Occhio a Radonjic e Sanabria…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le dichiarazioni di Pallotta e Lotito non contano, è normale quello che dicono, il punto è che si è aperto un ventaglio che ha spinto le procure a intervenire. La differenza fra quello che abbiamo ora in mano e quello che è successo alla Juventus è diverso: lì ci sono state intercettazioni, alcuni di esse confessorie, che hanno spinto Chinè a riaprire un processo che lui stesso avevo archiviato. Se queste prove ora non ci sono, queste inchieste dal punto di vista sportivo lasciano il tempo che trovano… Torino? Insidia per qualsiasi squadra. A me non piace il calcio di Juric, più distruttivo che costruttivo, ma è efficace. E’ in grado di non farti giocare, trasferta insidiosissima per la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Al momento non sappiamo se ci siano o no intercettazioni… Se ci sono prove che certe operazioni sono state artefatte per sistemare i bilanci, allora ci sono degli interventi, altrimenti non si possono stabilire le cifre di un calciatore. Chinè la pensa in modo differente, ha aperto indagini anche in assenza di intercettazioni, ma il tribunale ha sempre detto che senza prove certe accuse sono indimostrabili. Nella Juve ci sono intercettazioni, mail, pizzini, carte che sono ritenute confessorie. Non possiamo dire che a Roma, Lazio o alle altre non succederà niente, non sappiamo cosa ha in mano la giustizia ordinaria e cosa trasmetterà alla giustizia sportiva. E’ poco serio arrivare al giudizio senza sapere che prove ha chi indaga. L’altro giorno hanno sequestrato decine di PC e telefonini dentro le sedi di Roma e Lazio, come facciamo a sapere cosa c’è lì dentro… Belotti titolare contro il Torino? Il gol dell’ex potrebbe farlo anche Sanabria…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!