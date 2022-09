Incognita Ludogorets, ma la Roma deve ripartire

AS ROMA NEWS – Un’incognita. La partita di stasera per la Roma rappresenta una trappola molto insidiosa, e Mourinho ha fiutato subito il pericolo.

I bulgari possono sembrare un ostacolo agevole da superare, e c’è il rischio che la squadra sottovaluti l’impegno. Per questo motivo ieri l’allenatore ha voluto ribadire più volte alcuni concetti chiave: nessun calciatore sarà risparmiato in vista del campionato, perchè questa prima partita del girone di Europa League va vinta.

Partire con i tre punti in tasca, e per di più presi in trasferta, sarebbe un propulsore importante per il discorso qualificazione e metterebbe il girone subito in discesa. Discorso opposto in caso di una sconfitta: le cose si complicherebbero subito, e la Roma sarebbe costretta a inseguire.

Dopo il pesante 4 a 0 rimediato alla Dacia Arena, un altro passo falso aprirebbe una prima crisi stagionale, cosa che Mou vorrebbe evitare come la peste. La Roma era partita sospinta da un grande entusiasmo, poi gli infortuni hanno minato questa energia positiva, e la mazzata presa contro l’Udinese ha fatto il resto. Lo Special One vuole subito invertire la rotta e non perdere questo feeling positivo che si era instaurato a inizio stagione.

In campo dunque ci andrà la formazione migliore possibile, sempre considerando che agli infortuni di Zaniolo, Wijnaldum, Kumbulla ed El Shaarawy si sono aggiunti quelli di Karsdorp e Abraham. L’allenatore non potrà quindi permettersi troppo turn-over, se non quello obbligato.

La Roma ha bisogno di tornare subito alla vittoria, magari dando qualche risposta sul piano del gioco. Il Ludogorets, che giocherà la partita della vita, è un’incognita da prendere con le molle. La figuraccia dello scorso anno con il Bodo, dopotutto, deve essere pur servita a qualcosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini