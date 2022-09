Giocano Svilar e Belotti, rebus Camara: ecco le scelte di Mou per l’esordio in Europa League

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Non risparmierò nessuno”. Mourinho fa chiarezza in conferenza stampa e sgombra ogni dubbio sul fatto di non aver intenzione di stravolgere l’ossatura della squadra.

Ma i cambi, più o meno obbligati, ci saranno. A cominciare dalla porta. Esordio stagionale per Mile Svilar, il giovane portiere serbo che ha bisogno di giocare per crescere e dimostrare il suo valore: sarà lui molto probabilmente il titolare in coppa, almeno fino alla fase a eliminazione diretta.

Difesa confermata in blocco per mancanza di cambi: Mancini, Smalling e Ibanez partiranno titolari, con Vina come unica soluzione alternativa. Sulle fasce Celik sostituirà l’acciaccato Karsdorp, mentre a sinistra toccherà a Zalewski.

In mezzo il grande rebus di formazione: sicura la presenza di Cristante, mentre Matic è meno certo di giocare. Il centrocampista serbo è in ballottaggio con Camara, dato titolare da alcuni quotidiani. In attacco Pellegrini e Dybala daranno sostegno a Belotti, pronto alla staffetta con Shomurodov.

Questa dunque la probabile formazione della Roma per la partita di oggi contro il Ludogorets: Svilar, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic (Camara), Zalewski, Pellegrini, Dybala, Belotti.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Corriere dello Sport