Incontro Raggi-Baldissoni. La sindaca assicura: lo stadio va avanti

ULTIME NEWS AS ROMA – Arrivano novità sul fronte del futuro Stadio della Roma dalle pagine de “Il Tempo” (F. Biafora). Nei giorni scorsi è andato in scena l’atteso incontro tra Mauro Baldissoni e Virginia Raggi.

La sindaca ha rassicurato il vice-presidente giallorosso sulla forte volontà del Campidoglio di andare avanti con l’iter, confermando l’intenzione di procedere in tempi stretti, senza che sia stata fissata alcuna data limite. Entro breve verranno portati in Giunta Comunale i testi degli accordi con la Regione Lazio per la linea Roma-Lido e quello con la Città Metropolitana per gli interventi sulla Via del Mare-Ostiense.

Tali atti andranno adottati – con tempi ancora incerti – anche dalle altre giunte degli enti coinvolti. L’obiettivo realistico è di riuscire a portare la Convenzione e la Variante al voto entro la fine di settembre, slittando al massimo alla prima metà di ottobre.

Fonte: Il Tempo