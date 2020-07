Sponsor tecnico Roma, è corsa a due: Umbro o Puma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la rottura con la Nike, la corsa per il prossimo sponsor tecnico della Roma sembra essersi ridotta a due soli concorrenti: Umbro e Puma. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Sono infatti usciti di scena sia Adidas che Under Armour. I dirigenti di Trigoria stanno trattando in particolare con la Umbro (sarebbe l’unica partnership con una squadra di serie A) e con la Puma, che in Italia ha già un accordo con il Milan.

Intanto per la prossima stagione la Roma continuerò a vestire Nike: le ultime due maglie della Roma hanno riscosso un grande successo tra i tifosi. La prima ha debuttato contro la Fiorentina all’Olimpico mentre la seconda ha fatto l’esordio mercoledì sera contro il Torino.

Fonte: Il Tempo