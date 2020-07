Dzeko, la dirigenza è ancora a caccia di acquirenti: prezzo fissato a 10 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko è un campione, e su questo i dubbi sono stati più che dissipati a suon di gol e assist. Ma la proprietà Usa, scrive oggi “Il Messaggero” (U. Trani) pensa solo al profondo dimagrimento della rosa. E anche lo stesso bosniaco ha capito che non ha la certezza di restare in giallorosso.

Ecco perchè in quel Roma-Verona ha chiuso quel match prima dell’intervallo senza però festeggiare. Perché, sottotraccia, il management del presidente Pallotta sta cercando chi possa pagargli lo stipendio e riesca anche a versare qualche milione nel forziere vuoto di Trigoria.

Il prezzo fissato è alto per un calciatore che va per i 35 anni: la Roma chiede 10 milioni, anche perché Edin guadagna 7,5 milioni. Stipendio ingombrante. L’Inter lo convinse l’estate scorsa, ma Fienga e Petrachi non ritennero giusto darlo via in saldo.

Conte non si è arreso: non si può escludere il nuovo tentativo. Piace pure al Napoli e alla Juve. La Roma, se non riuscirà a monetizzare il suo addio, dovrà tenerselo. Dando la priorità ad altre dismissioni, più o meno 14, per alleggerire il monte ingaggi.

Fonte: Il Messaggero