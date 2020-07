Pallotta accelera l’uscita e dà l’input ai legali: documenti pronti per una rapida chiusura

AS ROMA NEWS – Altri aggiornamenti sul fronte cessione arrivano questa mattina dal quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora). La novità più importante è che James Pallotta sta accelerando la sua uscita dalla Roma, avendo dato input ai suoi legali di preparare tutti i documenti necessari ad una rapida chiusura, possibilmente già prima di Ferragosto.

Insomma, Pallotta sembra avere più fretta del previsto a uscire di scena. Sul piatto c’è ancora l’offerta di Friedkin, che però non è stata ancora ufficializzata: il presidente del club capitolino vuole che venga formalizzata e messa nero su bianco, magari anche per mettere pressione agli altri investitori che in questi mesi hanno mostrato interesse per la Roma.

L’unica pista concretamente alternativa a Friedkin sembra rappresentata da un fondo del Kuwait (non è noto se si tratti di quello sovrano o meno), a cui è stata dato un ultimatum: fonti finanziarie parlano di un’offerta non vincolante già presentata, ma per Pallotta bisogna passare dalle parole ai fatti prima del 10 agosto.

La certezza di questa partita, tra rilanci e bluff, è che sarà un’altra proprietà a completare l’aumento di capitale da concludere entro il 31 dicembre.

Fonte: Il Tempo