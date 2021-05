INTER-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Solita Roma, sconfitta, tanto per cambiare, quando affronta una squadra di alta classifica. L’Inter già campione d’Italia continua la festa battendo i giallorossi per 3 a 1. Ben solo Karsdorp e Mkhitaryan stasera, per il resto difficile trovare qualcuno da salvare.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare i nerazzurri:

Fuzato 5,5 – Portiere che può fare il terzo nella Roma. Non appare molto reattivo in occasione dei gol. Ma la sconfitta di stasera non è di certo colpa sua.

Karsdorp 6,5 – Cerca di metterci il fisico per arginare le azioni offensive nerazzurre. Nella ripresa diventa prorompente con tante discese molto interessanti a destra. Dall’88’ Bruno Peres sv.

Mancini 4,5 – Il fatto che si giri in occasione del tiro di Vecino che porta al raddoppio dell’Inter è un fatto inaccettabile. Se lo spirito deve essere quello, meglio restarsene in panchina.

Kumbulla 5 – Il livello degli avversari stasera si alza e lui nel primo tempo ne risente parecchio. Meglio nella ripresa, quando però l’Inter ha tirato i remi in barca.

Santon 5 – Fa quello che può, e cioè molto poco. Dimostra di essere arrivato al capolinea qui alla Roma.

Darboe 6 – Ancora troppo gracile, rimbalza letteralmente contro Lukaku. Il ragazzo ha qualità, ce la mette tutta, ma deve ancora crescere tantissimo prima di essere un titolare della Roma. Dall’88’ Carles Perez sv.

Cristante 5,5 – Nel primo tempo si intestardisce con la conclusione dalla distanza, senza trovare mai quella vincente. Nella ripresa sfiora il gol con un inserimento. L’impegno c’è, la qualità non sempre. Dal 76′ Villar sv.

Pedro 5 – Nel primo tempo si vede solo in un paio di circostanze, ma è molto fumoso. Fonseca lo lascia fuori all’intervallo. Dal 46′ El Shaarawy 5 – Manca ancora brillantezza. La forma migliore è lontana.

Pellegrini 5 – Partita decisamente brutta, con tanti errori e pochissime giocate degne di nota.

Mkhitaryan 6,5 – Il più pericoloso dei suoi, e non a caso segna il gol del 2 a 1. Nella ripresa cerca di ispirare i compagni, ma senza successo.

Dzeko 6 – Prova a usare centimetri e piedi educati per creare pericoli lì davanti. Gioca più da play che da centravanti puro, confezionando l’assist per il gol di Mkhitaryan. Nel secondo tempo si vede solo per il palo colpito. Prestazione nel complesso sufficiente, ma è in fase calante.

PAULO FONSECA 5 – Non c’è molto altro da dire su di lui. La sua avventura sta finendo come è proseguita in questa seconda parte di campionato. Resta solo il derby, poi finalmente calerà il sipario su questa stagione a dir poco deludente.

Giallorossi.net – A. Fiorini