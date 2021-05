L’Inter batte la Roma 3 a 1: decidono i gol di Brozovic, Vecino e Lukaku. Ai giallorossi non basta la rete di Mkhitaryan

INTER ROMA FORMAZIONI LIVE – Terzultima giornata di campionato e ultima infrasettimanale della stagione per la Roma, che questa sera a San Siro affronterà l’Inter già campione d’Italia in un match che sarebbe dovuto essere decisivo ai fini della classifica e che invece non ha molto da dire sotto questo aspetto.

La sfida sarà comunque affascinante, con i giallorossi che, sotto la lente di Mourinho, dovranno dimostrare di aver riattaccato la spina in vista del derby di sabato prossimo e di quel settimo posto da conservare per poter almeno giocare la prossima Conference League.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita. La Roma perde per 3 a 1 sul campo dell’Inter. Dopo un primo tempo concluso sul 2 a 1 per i padroni di casa, i giallorossi giocano un discreto secondo tempo andando vicini al gol del pareggio in diverse occasioni, senza però riuscire ad affondare il colpo. Nel finale l’Inter chiude i giochi in contropiede. I giallorossi restano settimi grazie al ko del Sassuolo.

90′ – Tre minuti di recupero.

90′ – TERZO GOL DELL’INTER. LUKAKU. Contropiede micidiale dei nerazzurri con Sanchez lanciato in campo aperto, il cileno serve Lukaku che a porta vuota chiude il match.

88′ – DOPPIO CAMBIOR ROMA: dentro Peres e Carles Perez, fuori Darboe e Karsdorp.

83′ – OCCASIONE INTER: errore clamoroso di Darboe che regala palla a Pinamonti, l’attaccante tutto solo davanti a Fuzato tira mandando alto. L’Inter protesta per un fallo da rigore sull’attaccante, ma il Var non interviene.

81′ – Ammonito Karsdorp per un fallo su Hakimi.

77′ – DOPPIO CAMBIO INTER: dentro Young e Pinamonti, fuori Darmian e Lautaro.

76′ – CAMBIO ROMA: dentro Villar, fuori Cristante.

75′ – Inter che si è riaffacciata per due volte pericolosamente dalle parti di Fuzato con Hakimi. La Roma, dopo il massimo sforzo, ora sembra stanca. Ma la partita resta aperta.

71′ – Ammonito Kumbulla.

68′ – La Roma insiste, ormai c’è solo una squadra in campo. I giallorossi meriterebbero ampiamente il pareggio.

67′ – OCCASIONE ROMA! Perfetto cross di Mkhitaryan per l’inserimento in area di Cristante che di testa manda la palla di un soffio a lato! Poteva fare di meglio!

61′ – OCCASIONE ROMA! Grande discesa e cross di Karsdorp, D’Ambrosio salva in angolo prima che la palla arrivi a Dzeko a centro area!

59′ – CAMBIO INTER: escono Vecino e Perisic, dentro Sensi e Hakimi.

58′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lancia Dzeko che prova la conclusione rasoterra su Radu in uscita bassa, il portiere dell’Inter respinge in angolo!

56′ – PALO ROMA! Dzeko, servito in area da Karsdorp, si gira e calcia col sinistro cogliendo il legno pieno alla destra di Radu, ormai battuto!

55′ – La Roma prova ad attaccare alla ricerca del gol del pari, Inter che si difende e aspetta la ripartenza.

49′ – El Shaarawy lancia Pellegrini in area, il capitano controlla a seguire col petto e poi prova a battere in porta in scivolata, chiusura in angolo di D’Ambrosio.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro subito El Shaarawy al posto di Pedro.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Inter avanti due a uno. Nerazzurri in vantaggio alla prima occasione con Brozovic, poi arriva il raddoppio di Vecino. La Roma la riapre con Mkhitaryan, il migliore dei suoi. Soliti problemi difensivi dei giallorossi, che concedono troppo alle scorribande di Lukaku e compagni. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

44′ – Mkhitaryan! Conclusione potente ma centrale appena dentro l’area di rigore, blocca Radu.

41′ – Fuzato in uscita anticipa Lautaro in area.

35′ – CAMBIO INTER: esce Sanchez, infortunato, dentro Lautaro Martinez.

34′ – OCCASIONE INTER: ancora Vecino, lanciato in porta da Sanchez col tacco, tutto solo davanti a Fuzato calcia centrale e stavolta il portiere giallorosso è bravo a respingere.

31′ – GOOOOOOL!! MKHITARYAN! Dzeko controlla palla al limite e serve benissimo l’armeno che in area col piatto destro batte Radu con una conclusione precisa e angolata! La Roma riapre la partita.

28′ – Ammonito Santon che ferma Sanchez volontariamente mentre il cileno stava partendo verso la porta.

24′ – Destro di Cristante dalla distanza, conclusione non troppo potente, blocca Radu.

20′ – RADDOPPIO INTER. VECINO. Lancio in profondità per Lukaku che difende la palla col fisico con Darboe che gli rimbalza contro, il belga scarica per l’accorrente Vecino che col piattone destro non dà scampo a Fuzato.

16′ – OCCASIONE INTER: sponda di fisico di Lukaku per Vecino che a centro area calcia in porta mandando però la palla a lato.

11′ – GOL DELL’INTER. Nerazzurri in vantaggio alla prima occasione con Brozovic, che tutto solo a centro area raccoglie un cross basso dalla destra di Darmian. Solita dormita della difesa della Roma, schierata male.

10′ – Meglio la Roma in questa prima parte di frazione, più intraprendente e spigliata.

7′ – Pedro! Conclusione dal limite dello spagnolo che aveva spazio, ma il tiro è strozzato e la palla esce a lato.

6′ – Subito ammonito Darboe per un intervento in ritardo su Sanchez.

0′ – Fischio di Chiffi, comincia Inter-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DA SAN SIRO

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Ore 19:47 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra Milano, le previsioni non escludono possibili piogge a gara in corso. Il terreno di gioco è in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali.

INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; R. Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

A disp.: Handanovic, Padelli, De Vrij, Bastoni, Sensi, Eriksen, Young, Gagliardini, Hakimi, L. Martinez, Pinamonti.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Farelli, Ibañez, Juan Jesus, Reynolds, Bruno Peres, Villar, Pastore, El Shaarawy, Carles Perez, Borja Mayoral, Zalewski.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

Guardalinee: Imperiale e Bresmes.

Quarto uomo: Prontera.

VAR: Pairetto.

Avar: Di Iorio.

Giallorossi.net – A. Fiorini