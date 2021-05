Libero: “Totti ha detto no alla Roma”. La smentita del Capitano: “Non mi ha chiamato nessuno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti avrebbe detto no a un’offerta della Roma per tornare a far parte della dirigenza capitolina.

A sostenerlo è il quotidiano Libero, che oggi rivela come l’ex Capitano avrebbe rifiutato un ruolo manageriale offertogli dal club giallorosso in vista dell’arrivo in giallorosso di José Mourinho.

L’ex numero 10 giallorosso ha lasciato la società nel giugno del 2019 e adesso si occupa della sua società di scouting.

LA SMENTITA DI TOTTI – Arriva pronta la smentita di Francesco Totti. Stando a quanto racconta il giornalista Stefano Piccheri, l’ex capitano giallorosso ha commentato così l’indiscrezione di Libero: “Non mi ha chiamato nessuno, è incredibile”.