Inter-Roma: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Inter-Roma, giornata numero 31 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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speriamo bene
Bentormato MATIAS , ci sei mancato.
TROPPO mancato , non va bene per una squadra di calcio.
In molti hanno fatto presto a dimenticare : 6 gol 4 assist in serie A .
Unico che da emozioni quando prende palla , unico che crea superiorita.
Maledetto schema con 3 centrali , Soule costretto s rientrare ma va bene cosi.
Gasperini è l’ ALLENATORE e sa quel che vuole e quel che fa.
NB
Per coloro che non ricordano
Inter 0 Roma 1 gol di Soule al min 22 giocata il 27/04/25
Dybala ? assente quel giorno.
Sì, ma c’era Konè, e un Angelino in grandissima forma. Noi siamo senza Kone e Wesley che sono imprescindibili per questa squadra.
Non c’è Arena.
Io questo ostracismo non lo capisco proprio.
Sicuramente possiamo puntare più su di lui che su altri che l’anno prossimo non ci saranno.
Mah.
poi ci lamentiamo se non andiamo ai mondiali se non lanciamo i giovani lui e un altro centrocampista della primavera ( visto che sono 4 e basta) sarebbero stati utili
Abituati, in realtà da anni, ad avere la falcidia per infortuni nel finale di campionato, ora, scontati i convocati, la questione è: la squadra reagirà inanellando un finale stile squadre di Gasperini? Sarà capace di sorreggere l’asset Malen senza rendere la difesa perforabile, supplendo alle assenze di Koné e Wesley?
Benvenuto il rientro di Soulé, quindi; ma la chiave è ritrovare (o trovare?) la superiorità della condizione fisica e mantenerla come collettivo.
Ma infatti assenza di Arena, come già altre volte, non si capisce proprio. In Europa esordiscono 2008, 2009, 2010 (quello dell’Arsenal è partito dalla sua trequarti a centrocampo a tempo scaduto ha fatto un eurogol, qualcuno lo ha schierato per poterlo fare), da noi Pisilli 2004 è considerato un giovane da inserire con calma (perché davanti ha Cristante il nuovo Rijkaard). In difesa avanti con Mancini che non si regge in piedi, Ghilardi in panca. Ah poi c’è il 7 davanti. Ditemi voi.
Mi raccomando Gasp! Por Malen – Dif.Cen Venturino e Zaragoza – Terz.dx Vaz – Terz.sx Soulè – Cen.C Elsha e Mancini – Ala.dx Angelino – Ala.sx Ndicka – Trq. Ziolkowski – Punta Svilar…
senza kone e wesley la vedo un otopia il pareggio figurarsi la vittoria. pensiamo anche questo anno all anno prossimo .io mi porto avanti penso fra 3 anni.buona domenica di pasqua a tutti i turisti allo stadio.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.