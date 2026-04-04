FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 4 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 17:10 – Roma Primavera sconfitta a Bergamo

La Roma Primavera cade 2-1 contro l’Atalanta: vantaggio di Seck al 19’, poi rimonta con Baldi e Camara. I giallorossi falliscono anche un rigore con Almaviva e restano a -2 dal Parma capolista, con Fiorentina e Cesena che si avvicinano.

Ore 11:50 – Reyes nel mirino: Roma su un difensore messicano

La Roma guarda in Messico per rinforzare la difesa: tra i nomi seguiti c’è Israel Reyes, centrale classe 2000 del Club América. Profilo versatile, può giocare anche da terzino e si adatterebbe al ruolo di braccetto nella difesa a tre di Gian Piero Gasperini. Su di lui anche Benfica e Wolverhampton. (TUDN)

Ore 10:30 – Malen, riscatto deciso: operazione da 25 milioni

La Roma ha scelto di riscattare Donyell Malen a prescindere dal piazzamento finale: l’accordo prevede 25 milioni più i 2 già versati, con obbligo già vicino a scattare. In alternativa, il costo salirebbe a 27,5 milioni. Pagamento in tre rate per agevolare il bilancio e il Fair Play Finanziario. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Desideri: “Totti? Torni, ma non solo per il centenario”

Stefano Desideri sul possibile ritorno di Francesco Totti: “Me lo aspettavo già in società. Figura fondamentale, ma spero non solo per il centenario”. Sull’addio di Bruno Conti: “Perdita enorme, lascia un vuoto”. Difende Niccolò Pisilli (“va protetto”) e Lorenzo Pellegrini (“portatemi uno più forte”), poi su Inter-Roma: “Gasperini giocherà per vincere, la Champions è possibile”. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Trasferta vietata: romanisti “sparsi” a San Siro

Divieto confermato per i tifosi della Roma anche contro l’Inter: niente settore ospiti e terzo anello blu venduto ai locali, con i pochi romanisti presenti distribuiti nello stadio. Una situazione che aumenta i rischi di contatto tra tifoserie e spinge diversi Roma Club del Nord a disertare la sfida.

Ore 8:30 – El Aynaoui, due facce: ora cerca riscatto

Neil El Aynaoui brilla con il Marocco (2 gol nelle amichevoli, con un rigore sbagliato) ma fatica con la Roma nel 2026, dopo una prima parte di stagione in crescita. Rientrato dalla Coppa d’Africa, ha perso spazio anche dietro Niccolò Pisilli e ora cerca rilancio: possibile chance a San Siro per convincere Gian Piero Gasperini. (Il Tempo)

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