Gasperini a Dazn: “Ottimo rapporto coi Friedkin. Le gestioni precedenti condizionano, stiamo cercando di uscirne”

Alla vigilia di Inter-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn oltre che in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso è stato chiamato a fare chiarezza su uno dei temi più caldi delle ultime settimane: le presunte tensioni con la società.
L’eliminazione dell’Italia dal Mondiale: come l’ha vissuta da italiano?
«Come tutti gli italiani, con grande dispiacere perché tutti quanti ci auguravamo che si potesse giocare il Mondiale quest’estate. Purtroppo non è andata così, questa è sicuramente una sconfitta un po’ per tutti quanti, non solamente per la squadra».
Come ha ritrovato Mancini, Pisilli e soprattutto Bryan Cristante?
«Beh, il giorno dopo tutti molto molto abbattuti, poi la legge dello sport impone anche di guardare avanti e di affrontare il prossimo obiettivo».
Lei è nel calcio da una vita, nella lista delle cose da fare per rifondare il calcio italiano cosa mette al primo posto?
«Credo che sia più una questione proprio di sistema, non è che non riguarda un presidente, un allenatore oppure piccole cose. Credo che il nostro sistema in questo momento non sia vincente, non lo è né nella costruzione dei giocatori, né nella costruzione eventualmente della nazionale, perché le cose si sono ripetute nel tempo, anche probabilmente nel nostro campionato, non esiste una cosa sola, ci sono tante cose probabilmente da rivedere un po’ da parte di tutti, di tutte quante le componenti di questo straordinario sport, che ha una base di entusiasmo di pubblico enorme, che ha una base di ragazzini che giocano a calcio enorme, e quindi se proprio dobbiamo vedere qualcosa di positivo è questo, e probabilmente bisogna lavorare meglio sotto tutte le componenti».
Si riparte da San Siro, la Roma ha vinto una sola partita contro le prime sette della classifica, cosa ha avuto in meno secondo lei la sua squadra proprio rispetto alle altre, a quelle che vi precedono?
«Direi che almeno nel girone di ritorno non ne ha perse nessuna, e quindi sono partite equilibrate, sono partite di livello, è chiaro che le partite che abbiamo avuto con la Juventus in vantaggio, a Napoli in vantaggio, la stessa partita che abbiamo fatto col Milan, sono partite che hanno lasciato un po’ di rammarico sotto il profilo del risultato, ma se domani fossimo capaci di ripetere quel tipo di prestazione che abbiamo fatto con queste squadre sarei indubbiamente contento».
Su quali dettagli si lavora a otto giornate dalla fine di un campionato?
«Sicuramente abbiamo acquisito delle esperienze, delle partite, delle gare, sicuramente una squadra che rispetto all’inizio della stagione ha un modo molto più efficace e anche più conosciuto di affrontare le gare, se vogliamo, è una squadra questa che non ha mai o quasi mai fallito sotto il profilo delle motivazioni e anche delle prestazioni».
Si fida degli ultimi risultati dell’Inter?
«No, questo no assolutamente, però indubbiamente denotano che è una squadra con la quale si può fare risultato, visto che ci sono riuscite anche altre».
Le tue squadre vanno sempre molto forte nei finali di stagione, vi siete domandati che cosa serve alla Roma per arrivare in Champions League?
«Non so quanti punti siano sufficienti, però già il fatto di essere arrivato nel finale, comunque insieme alla Juventus, un po’ dietro al Como che è la vera squadra, non direi sorpresa, ma la vera squadra importante in questa lotta, con l’Atalanta, alcune squadre che si sono allontanate, quindi è una corsa ristretta, una volata ristretta a queste squadre, noi ci siamo dentro, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra voglia di farlo».
Avrebbe firmato per trovarsi a questo punto della stagione con questa classifica anche senza coppe?
«Probabilmente a inizio stagione sì, un mese fa speravamo un po’ meglio da uscire da certi scontri magari, visto anche le prestazioni fatte, con qualche punto in più. Credo che la squadra però ha fatto sempre il proprio dovere».
Con Malen, da inizio stagione dove sarebbe la Roma?
«Non lo so, difficile dirlo. Malen è stato a gennaio sicuramente un valore aggiunto importantissimo per questa squadra, a dimostrazione che quello che conta è proprio la squadra. Aver perso contemporaneamente Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, insomma rispetto al girone d’andata tanti giocatori in attacco. Malen ha dato un valore aggiunto, qualcosa abbiamo perso purtroppo con queste situazioni».
Posso chiedere come sta Soulé e se può giocare anche dall’inizio domani sera?
«Soulé ha ripreso da due settimane con la squadra, è stato fuori molte settimane prima. La prima settimana un po’ così così, non è guarito del tutto certamente. Nell’ultima settimana ha fatto sicuramente bene».
Ha chiuso Roma-Lecce con Venturino, Arena, Robinho Vaz davanti. Vaz ha proprio deciso la partita. Che tipo di margini di miglioramento ha questo ragazzo?
«Ne ha sicuramente tanti perché è un ragazzo molto giovane. Anche per lui non facile cambiare squadra a gennaio, entrare in un sistema completamente nuovo. È chiaro che ha bisogno di crescere sotto tanti aspetti, ma quello che ha fatto in quest’ultimo mese è sicuramente una bella evoluzione».
Ha avuto un grande impiego in questa stagione anche Lorenzo Pellegrini. È uno dei giocatori da cui ripartire il prossimo anno anche alla luce della sua situazione contrattuale?
«Lorenzo Pellegrini ha fatto bene tutto l’anno. Lui come tantissimi altri giocatori. Veramente il gruppo di questi giocatori è stato molto trainante, molto utile a me. Io sono sicuramente a tutto questo gruppo di squadra molto riconoscente per il lavoro che abbiamo fatto insieme fino adesso. Adesso è il momento di cercare di raccogliere il massimo di tutti questi mesi».
Dopo la gara contro Lecce, anche dopo l’uscita dell’Europa League, si è parlato di tensione, di divergenze, di frizioni. Possiamo fare chiarezza sul suo rapporto con la società?
«No, io con la società ho un ottimo rapporto, in particolare con la proprietà. Una proprietà che, nonostante quello che si dice, fair play finanziario, eccetera, ha messo a disposizione tante risorse, anche quest’anno, ha investito veramente molto, come quasi mai mi era capitato. La proprietà è chiaro che deve affrontare anche delle gestioni pregresse, che in qualche modo la condizionano e con le quali abbiamo bisogno di lavorare insieme per cercare di uscire e di portare la società nel modo più sostenibile possibile, senza però dimenticare la necessità di avere una squadra sempre migliore e sempre competitiva».
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Fonte: DAZN
acc…questa non ci voleva per tutti i complottisti – disfattisti che cercano quotidianamente di metterr zizzania sulla Roma.
Sara’ una Pasqua di duro lavoro per costoro, rimettere in piedi al voio qualche pseudo-polemica a basso costo e forte impatto dopo questa intervista non sara’ impresa semplice…
Sì ma lasciano una speranza per il sequel dei complottisti: ” mettere un punto — almeno pubblicamente — alle voci di frizioni”
Ma come non ci stavano ( e ci stanno ) le frizioni?
Uno stillicidio che viene perpetrato solo verso la Roma.
Una cosa veramente indegna.
Ieri avevo scritto che da alcune dichiarazioni, ci sarebbe stata la possibilità di un addio di Gasperini.
Ora , come si evince da questa intervista, posso dire tranquillamente che si è trattato della solita, vergognosa, destabilizzazione.
Ma tanto , di che parlo, che pure di dare addosso alla società e ai tesserati della Roma, si è arrivati a dire che …
che l’ espulsione di Bastoni è colpa di Mancini , e l”eliminazione ai rigori è solo colpa di Cristante.
Che posto dire di più?
Ah sì , BUONA PASQUA A TUTTI.
“Con la società ho un ottimo rapporto soprattutto con la proprietà”…quindi non con Ranieri e Massara invece? Caro Gasperini perché queste dichiarazioni, vuoi avere altri dirigenti al tuo fianco è evidente, e se la proprietà non è d’accordo che fate, la guerra fredda a Trigoria?
oppure semplicemente perché quello gli hanno chiesto? Poi dicono che st’ambiente è malato…
Solo qua si fanno ste congetture, nelle altre città si parla di calcio. Quando c’è la partita e non a tutte le ore e tutti i giorni. Veramente da malati…
Indubbiamente, senza contraddirsi, Gasp sottolinea che il buon rapporto “soprattutto” con la proprietà sia confermato dai volumi di investimenti, proprio in questa sua stagione iniziale.
Non c’è dubbio che la sua affermazione implichi logicamente che il COME siano stati effettuati tali investimenti sia stato problematico. Ma questo implica anche che lui stesso possa aver errato in talune indicazioni (sebbene irrealizzate) tipo Sancho, Rios, Silva.
Certo non su Zaragoza, Tsimikas o Bailey…
Ho riletto almeno dieci volte l’intervista di Gasperini a Dazn e il tuo post, e ancora non sono riuscito a capire se tu lo fai apposta, se ti diverti, se sei pagato per criticare tanto per, oppure non hai capito veramente cosa ha detto Gasperini. Se così fosse ………..
amico mio….ma ti paga la gazzetta? Dai su….falla finita
Ogni tanto bisogna leggere tra le righe, invece di foderarsi le recchie cor prociutto.
Guarda che non è difficile da capire “con la società ho un buon rapporto, soprattutto con la proprietà”…in italiano vuol dire che va d’accordo con tutti ma ancor di più con la proprietà. Sempre a creare polemica per niente
“Ottimo rapporto coi Friedkin. Le gestioni precedenti condizionano, stiamo cercando di uscirne”
Eppure mi sembra che il Mister sia stato abbastanza chiaro. Mi sorge un dubbio: Ma non è che tante volte i “complottisti” siano coloro che manipolano il pensiero altrui solo per far valere le proprie opinioni? Non sia mai (debiti scongiuri a parte) ma se la Roma dovesse perdere contro l’inter già immagino i prossimi titoli (e commenti…)
Ma come si fa, a mistificare , o estrapolare da una frase, da una dichiarazione quello che fa più comodo?
Ohh finalmente!Bravo mister cosi’ mi piaci! Diretto e preciso senza lasciare traccia a “Qualsiasi” interpretazione “distorta” da parte della stampa !!..Dajee..
Tutto questo mi piace.
Ma stai attento Gasperi’ sono i tanti quelli che dicevano di essere in buoni rapporti con la società.
E poi so durati poco..::
anno zero e 007……. è vero…. proprio zero.
Rapporto ottimo con i Friedkin? Però si lamenta sempre della rosa, degli acquisti ecc ecc
l hai sentito tu o lo dicono quella specie di giornalai fuori trigoria? chiedo x un amico
Se la stessa cosa la fanno gli altri ,tipo parrucchino che,nonostante la difesa monstre di 250 e passa mln sul mercato , si è lamentato , e allora li se po’ fa’, perché è sinonimo di crescita, di migliorarsi, di chiedere sempre il meglio.
Qua a Roma se uno non si lamenta , è perché non si lamenta, se si lamenta è perché si lamenta e basta…
anche qui i PM…….. è finito il referendum !!!!!
gasp buona pasqua a te e famiglia ❤️
Ma non c’è nulla di nuovo, Gasperini non ha mai avuto problemi con la proprietà, ha problemi con i dirigenti che stanno a Trigoria
Chi te lo ha detto ? Gasperini?
Ma no rega’, non avete sentito? In realtà è furioso con la società e a breve sarà l’allenatore della nazionale, la Roma sarà allenata da Gino il barbiere del mio quartiere che allena i dilettanti nel finesettimana, i Friedkin venderanno tutti i giocatori e li sostituiranno con la nazionale cantanti e andremo in B.
…ah, non è così? Perché dal numero di recenti articoli contro società e allenatore, pensavo proprio fosse questa la situazione.
Facci caso , siano arrivati al giorno di Inter Roma, e dopo aver passato due settimane in cui ci hanno venduto Kone ‘, Ndicka, Svilar,Soule ‘ l’addio di Gasperini
per la nazionale, lo stadio che non s’adda fare . È finito tutto.
Anzi no , da ieri gira la conferenza stampa di Chivu che fa il povero martire vessato dalla gogna mediatica, lui.. povero martire, tra l’altro mi sembra un messaggio ai naviganti ( arbitri?) ci avete massacrato ora basta .
Anche questa volta la risposta sempre garbata è stata quella di… voglio restare alla Roma e naturalmente anche la proprietà deve essere contenta… speriamo che non stiano sempre a cercare altre strade per METTERE ZIZZANIA.
Ci vuole pazienza è un primo anno ci sono stati sicuramente errori ma è servito a Gasperini per capire chi tenere e chi no.
Forza Roma sempre
beato chi ci capisce qualcosa
If you are not in a good relationship then you are the reason for the results
vedete? La colpa è di pallotto, come vado ripetendo da un decennio perché lui è stato
IL PEGGIOR PRESIDENTE DELLA STORIA DEL CALCIO!
Aricicciato.
Con Pallotta si arriva va sempre in Champions si lottava per lo scudetto con questi solo quinti e sesti posti
Di vincere non se ne parla, finanze finanze finanze
Anche la gestione pallotta dava colpa alla gestione precedente i fallimenti sono sempre colpa degli altri
5 milioni di euro per mettere su una squadra fatta per arrivare 6 e neanche ti dicono nulla..hai fatto bingo
Ehhhh???
A voler interpretare alla lettera le parole di Gasperini, si evince che verso i Friedkin ha riconoscenza perché hanno impiegato capitali che lui mai aveva visto prima, ma nello stesso tempo è una chiara critica verso chi quei capitali li ha spesi malamente.
Con queste affermazioni Gasperini non dissipa nessuna nube, il rendiconto si avrà a fine stagione e ogni decisione è rinviata a quella data, in primis la sua permanenza l’anno prossimo.
Troppo tardi, la programmazione con allenatore va fatta ora, quella societaria la stanno già facendo
ma no dai,e mo chi glielo dice ,ai giornalai?
Il risultato è 1 solo: spegni la radio e accendi il cervello.
denotano che è una squadra con la quale si può fare risultato, visto che ci sono riuscite anche altre… Hai preso 4 schiaffi dal Bologna in Casa! Perso con il Torino in casa e ciao ciao a tutte le coppe! Vuoi andare a vincere a Milano quando fai giocare la maggior parte dei giocatori fuori ruolo. Ti sei bruciato una stagione per fare giocare il sette! Mi raccomando… Tienili in panchina i giocatori che potevano fare qualcosa…
lei è uno di quelli che il 7 lo ha in testa come una croce. Auguri 🙂..
Sono io che ti ho dato il like! Sappia che non è un offesa! Ho letto in un altro “articolo” che Gasp vuole ancora Dybala, Celik e Pellegrini… Ottimo! L’intenzione è quella di rimanere una squadra da 7/8 posto con i medesimi giocatori che si fanno più di 5 mesi l’anno in infermeria prosciugando le casse di Trigoria e poi non riscattiamo Malen che ha fatto “10 gol” in “5 partite”. Abbiamo capito tutto! E io sarei l’ossessionato perché voglio giocatori come Ndicka, Kone e Malen! Ottimo!
Dimenticavo la cos più importante… Auguri di Santa Pasqua a lei e Famiglia.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.