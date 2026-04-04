Inter-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

L’Inter ospita la Roma nel big match della 31ª giornata di Serie A. Domenica 5 aprile 2026 alle 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza sarà teatro di una sfida che pesa tantissimo sia nella corsa Scudetto che in quella Champions.
I nerazzurri, primi in classifica, cercano di allungare, mentre i giallorossi vogliono provare ad aggredire il quarto posto. Una partita ad alta tensione, con valori tecnici importanti ma diverse assenze pesanti in casa Roma.
Le ultime dai campi
QUI INTER – Chivu confermerà il 3-5-2 con Sommer tra i pali e difesa guidata da Akanji e Bastoni, con Acerbi favorito su De Vrij per completare il reparto. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski comporranno il centrocampo, con il turco leggermente acciaccato ma disponibile. In attacco Thuram è sicuro del posto, mentre Lautaro Martinez è avanti su Esposito nel ballottaggio. Out Bisseck per infortunio e Carlos Augusto per squalifica. Diffidato Sucic.
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QUI ROMA – Gasperini dovrà ancora fare i conti con numerose assenze. Il 3-4-2-1 vedrà Svilar in porta, con Mancini, N’Dicka e Hermoso in difesa. Sugli esterni Celik a destra e Tsimikas leggermente favorito su Rensch a sinistra. In mezzo Cristante guiderà il reparto con Pisilli in vantaggio su El Aynaoui. Sulla trequarti Soulè dovrebbe partire dall’inizio: lui e Pellegrini agiranno alle spalle di Malen. Out Wesley e Konè oltre a Dybala, Dovbyk e Ferguson. Diffidati Mancini ed El Aynaoui.
Dove vederla in TV
Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV, Sky Q tramite canale DAZN1 e in streaming su smartphone, tablet e PC tramite app e sito ufficiale.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono l’Inter favorita, con la vittoria nerazzurra quotata tra 1.65 e 1.70. Il pareggio si attesta tra 3.90 e 4.00, mentre il successo della Roma oscilla tra 5.50 e 5.80. Le probabilità indicano una gara in cui i padroni di casa partono avanti, ma con margini per una partita aperta. Il risultato più probabile è una vittoria dell’Inter per 2-1, con entrambe le squadre a segno e ritmo alto soprattutto nella ripresa.
Probabili formazioni
INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini
Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Peretti – Costanzo
IV uomo: Colombo
VAR: Di Paolo
AVAR: Aureliano.
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Giallorossi.net – T. De Cortis
pronostico 2 a 1 vittoria della Roma,in gol Pisilli e Malen i gol Roma nel secondo tempo ,gol Inter nel primo tempo, daje che so finiti i tempi cupi.
Daje Roma.
Er Dicastero.
Quanti come me ce credono?
Fatemelo sapere
Tsimikas ?????
Io sarò matto ma sceglierei diversamente: in difesa spazio a Ziółkowski al posto di Mancini che non ce la fa più (ma pronto ad entrare se il polacco o Hermoso non la fanno per l’intera partita). Sulle fasce io proverei Rensch a sinistra (perché è veloce e Dumfries e2un treno) e Ghilardi a destra (ripeto che per me ha tutte le caratteristiche per giocare terzino) anche per annullare Di Marco…
E poi davanti Pellegrini trequartista dietro Vas-Malen. Soulé pronto per il secondo tempo. Daje!
VinciAmo!!!
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
BUONA PASQUA a tutti noi tifosi Romanisti! Forza ROMA e andiamo a Milano a sbancare l’Inter per darci speranza di agguantare questo tanto agognato posto in Champions che porta soldi alla società, partite con grandi squadre a noi e successo ad una città come la nostra che una volta era Kaput Mundi.
Caput
è latino, no tedesco
@Kawa62
Buona Pasqua anche a te, Kawasaki
@Kawa62
Il tuo NO Tedesco invece è proprio Tedesco… In Italiano si dice NON Tesesco… Chi si spada ferisce…
Nel mio piccolo vedere, se abbiamo una piccola possibilità, è solo giocando con Malen e Vaz dall’inizio. Oltre al doppio peso offensivo, Malen ne attira sempre 2 o 3 lasciando spazio a Vaz, e con un Soulè anche al 70% il reparto offensivo ha molta forza. Cristante più arretrato per tamponare i loro contropiedi, Pisilli può dare un grande contributo. Il pronostico non è dei più favorevoli ma non scontato!!! FRS
Ma!!! non so che aspettarmi
realista dovresti essere più ottimista, come quello che cadendo dal decimo piano, al quinto dice: fino a qui tutto bene!
Buona Pasqua a tutti
il ccampo.senza kone ,e’ molto.inferiore all inter,senza nulla togliere a Pisilli,ma non facciamolo passare x fenomeno,va benissimo,corre tantissimo ma non basta !!
gara che arriva nel momento sbagliato,nel posto sbagliato e con la squadra sbagliata. Io non ci credo più, anche per il dopo c’è la siamo incartata da soli.
Svilar
Mancini Ndika Hermoso
Celik Pisilli El Aynaoui Rensch
Soulè Pellegrini
Malen
Saranno fondamentali i cambi. Ghila, Zio, Cristante, Vaz, Venturino. Fondamentale sostituire Mancini negli ultimi 20 minuti che ultimamente sono deleteri.
Vinciamo a San Siro. Pareggio del Como a Udine e della Juve col Genoa.
Alla prossima l’Inter batte il Como e noi il Pisa e torniamo quarti.
Sono prevedibili le vittorie di juventus, atalanta, como. E’ difficile che lautaro e thuram non segnino. Questa sera la situazione potrebbe essere pessima.
Certo che mettere un pollice verso a VinciAmo ce ne vuole!
Comunque BUONA PASQUA a tutti.
Chissà che non si risorga anche noi…..
FORZA ROMA
Per noi l’assenza che peserà sarà quella di Wesley, vinciamo se Zielinski è in giornata no e se Soulè e Pellegrini faranno una bella partita. Senza queste due variabili per noi sarà difficile contenerli e mandare in porta Malen.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.