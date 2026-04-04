Inter-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

L’Inter ospita la Roma nel big match della 31ª giornata di Serie A. Domenica 5 aprile 2026 alle 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza sarà teatro di una sfida che pesa tantissimo sia nella corsa Scudetto che in quella Champions.

I nerazzurri, primi in classifica, cercano di allungare, mentre i giallorossi vogliono provare ad aggredire il quarto posto. Una partita ad alta tensione, con valori tecnici importanti ma diverse assenze pesanti in casa Roma.

Le ultime dai campi

QUI INTER – Chivu confermerà il 3-5-2 con Sommer tra i pali e difesa guidata da Akanji e Bastoni, con Acerbi favorito su De Vrij per completare il reparto. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski comporranno il centrocampo, con il turco leggermente acciaccato ma disponibile. In attacco Thuram è sicuro del posto, mentre Lautaro Martinez è avanti su Esposito nel ballottaggio. Out Bisseck per infortunio e Carlos Augusto per squalifica. Diffidato Sucic.

QUI ROMA – Gasperini dovrà ancora fare i conti con numerose assenze. Il 3-4-2-1 vedrà Svilar in porta, con Mancini, N’Dicka e Hermoso in difesa. Sugli esterni Celik a destra e Tsimikas leggermente favorito su Rensch a sinistra. In mezzo Cristante guiderà il reparto con Pisilli in vantaggio su El Aynaoui. Sulla trequarti Soulè dovrebbe partire dall’inizio: lui e Pellegrini agiranno alle spalle di Malen. Out Wesley e Konè oltre a Dybala, Dovbyk e Ferguson. Diffidati Mancini ed El Aynaoui.

Dove vederla in TV

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV, Sky Q tramite canale DAZN1 e in streaming su smartphone, tablet e PC tramite app e sito ufficiale.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono l’Inter favorita, con la vittoria nerazzurra quotata tra 1.65 e 1.70. Il pareggio si attesta tra 3.90 e 4.00, mentre il successo della Roma oscilla tra 5.50 e 5.80. Le probabilità indicano una gara in cui i padroni di casa partono avanti, ma con margini per una partita aperta. Il risultato più probabile è una vittoria dell’Inter per 2-1, con entrambe le squadre a segno e ritmo alto soprattutto nella ripresa.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Arbitro: Simone Sozza

Assistenti: Peretti – Costanzo

IV uomo: Colombo

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano.

Giallorossi.net – T. De Cortis