Gasp vuole ancora Dybala, Celik e Pellegrini: “La squadra non va smantellata”

«Questa è una buona squadra che non va smantellata, ma va migliorata». Gian Piero Gasperini ha le idee chiare sul mercato estivo, e la direzione è quella di costruire sulla base esistente piuttosto che rivoluzionare tutto, scrive oggi Il Tempo. Una posizione che si traduce in una richiesta precisa alla società: confermare Pellegrini, Celik e persino Dybala — nonostante la fragilità fisica dell’argentino — tutti in scadenza a fine stagione.

Una lista che sorprende, soprattutto per la presenza della Joya. Ma Gasperini conosce il valore di avere giocatori di quel livello tecnico e vuole preservare un nucleo solido attorno a cui costruire. L’unica eccezione è El Shaarawy, la cui esperienza giallorossa sembra destinata a esaurirsi tra tre mesi.

In questa logica di continuità si inseriscono anche i rinnovi di Mancini e Cristante — scadenza 2027 — ormai prossimi alla firma. Sul fronte Pellegrini, invece, la trattativa sarà tutt’altro che semplice: il club avrebbe intenzione di offrire un nuovo contratto intorno ai 2 milioni annui, cifra sensibilmente ridotta rispetto ai 4,5 fissi più 2 di bonus fedeltà percepiti nelle ultime due stagioni. Una proposta al ribasso che richiederà una disponibilità concreta da parte del giocatore.

Il messaggio di Gasperini, comunque, è arrivato forte e chiaro. La Roma non si smonta. Si migliora.

Fonte: Il Tempo