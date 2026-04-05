Gasp vuole ancora Dybala, Celik e Pellegrini: “La squadra non va smantellata”

«Questa è una buona squadra che non va smantellata, ma va migliorata». Gian Piero Gasperini ha le idee chiare sul mercato estivo, e la direzione è quella di costruire sulla base esistente piuttosto che rivoluzionare tutto, scrive oggi Il Tempo. Una posizione che si traduce in una richiesta precisa alla società: confermare Pellegrini, Celik e persino Dybala — nonostante la fragilità fisica dell’argentino — tutti in scadenza a fine stagione.
Una lista che sorprende, soprattutto per la presenza della Joya. Ma Gasperini conosce il valore di avere giocatori di quel livello tecnico e vuole preservare un nucleo solido attorno a cui costruire. L’unica eccezione è El Shaarawy, la cui esperienza giallorossa sembra destinata a esaurirsi tra tre mesi.
LEGGI ANCHE – Pellegrini, Gasperini dà il via libera al rinnovo: è una garanzia per restare
In questa logica di continuità si inseriscono anche i rinnovi di Mancini e Cristante — scadenza 2027 — ormai prossimi alla firma. Sul fronte Pellegrini, invece, la trattativa sarà tutt’altro che semplice: il club avrebbe intenzione di offrire un nuovo contratto intorno ai 2 milioni annui, cifra sensibilmente ridotta rispetto ai 4,5 fissi più 2 di bonus fedeltà percepiti nelle ultime due stagioni. Una proposta al ribasso che richiederà una disponibilità concreta da parte del giocatore.
Il messaggio di Gasperini, comunque, è arrivato forte e chiaro. La Roma non si smonta. Si migliora.
LEGGI ANCHE – Roma, rivoluzione in attacco: Arribas e Brandt, ma Gasp deve dare l’ok
Fonte: Il Tempo
Non penso che questo sia il pensiero reale di Gasperini, soprattutto per quanto riguarda Celik e Dybala. Ci sono anche esigenze di bilancio che vanno considerate. Di tutti quelli in bilico, soltanto Pellegrini può aspirare alla conferma, per gli altri si può dargli l’addio senza alcun rimpianto.
Non credo anche io che Gasperini sia cosi avulso dalla realtà dei fatti. Dybala è un fardello impossibile e ridicolo da sostenere per motivi medici, Celik può essere una buona riserva perché come titolare non ti fa decollare e Pellegrini, così amato dal filosofo, è un ex possibile campioncino che sopravvive grazie a 2 o 3 sprazzi ogni 10 partite.
Spero sinceramente che il Gasp non sia diventato un conservatore, soprattutto del suo ingaggio e dei pranzi nelle trattorie romane.
concordo
Celik farebbe davvero molto comodo tenerlo, perchè Gasperini si fida molto di Lui e può giocare in più ruoli, il problema è che si è messa di mezzo la Juve e la società non è disposta, giustamente, a pareggiare l’offerta annuale dei bianconeri.
D’accordo anch’io con quello che dici Zanone e soprattutto secondo voi Gasperini ha fatto i tre nomi ai giornalisti?
Secondo me tutti e tre possono essere salutati.
E dubito che Gasperini si sia confidato con i giornalisti.
Più facile che lo abbiano fatto i relativi agenti..
Buona Pasqua a tutti.
Speriamo in una bella serata!!
Quelli non sono la squadra, sono ex giocatori.
ma lo scrive Il tempo….
che veridicità può avere?
In questi giorni insistono i media con il rinnovo di Pellegrini. Io non vorrei rinnovasse poiché come calciatore secondo me non ha mai fatto la differenza e ha giocato male.
pellegrini a 4,5 + 2 di bonus non ha senso! a 2 Milioni, anche 2 e mezzo invece si! Primo perchè per sostituirlo devi spendere, e trovare un calciatore che guadagni quello stipendio e che sia molto meglio di Pellegrini è difficile; secondo perchè se qualcuno lo vuole, anche a 15 milioni lo rivendi, invece di perderlo a 0!
Dybala se vuole rimanere deve accettare un contratto a gettone. Celik non vale quello che chiede e Pellegrini potrebbe essere una buona riserva, ma ha 30 anni ed il fisico non l’ha mai avuto, figurati con il passare degli anni. Se vuole restare deve accettare di dimezzarsi lo stipendio.Tocca individuare ragazzi di prospettiva sani che magari costano ma diventano patrimonio della società. Per esempio io tra Pellegrini e Vlasic, scelgo il secondo. Tra Celik e Ghilardi tutta la vita il secondo.
Non credo che nel presunto smantellamento si riferisca a giocatori come Konè, Svilar, Wensley e Ndicka, quelli li hanno messi in vendita i media non la società.
articoli provocatori in una situazione di declino evidente. personalmente non cado in questa suggestione e noto l’impoverimento generale dell’ambiente. ad ogni modo spero in una serata agonistica. e sempre personalmente mi piacerebbe sentire positività e non costanti polemiche, ma d’altronde in Italia ci rimane questo…
ASR
Mi è sfuggito il punto dove dice di volere Dybala, Celik e Pellegrini nell’intervista. Io penso che si riferisse più a Svilar, Ndicka, Hermoso, Kone, Soulè e Malen però eh, ognuno ha le sue idee
Concordo!
Infatti, ricostruzioni del pensiero di Gasperini deleterie oltre che ovviamente fantasiose…..questo che scrive ci capisce una cifra di business…..non gli affiderei un euro da investire
Gasperini ha espresso un concetto, condivisibile, ma non ha fatto nomi.
Quindi, queste sono estrapolazioni soggettive e opinabili.
Dubito che Gasperini si impunti per Celik; su Dybala, credo si sia reso conto prima di noi che il giocatore non è più in grado di sostenere, per motivi fisici, i carichi di lavoro che il suo calcio impone.
Se dovesse fare una scommessa, a parere mio, la farebbe su Pellegrini.
Per quanto riguarda i rinnovi di Mancini e Cristante, quella non è farina del suo sacco.
Al di la dell’opportunita’ tecnica di un rinnovo, che personalmente non concederei vista la latitanza degli ultimi anni, quello che ritengo il discrimine vero sara’ la voglia del “magnifico” di subire una drastica riduzione della busta paga….li uscira’ il super ego del romanismo fatto persona…..
Rinnovare questo Dybala sarebbe una follia bella e buona, per come è messo fisicamente sarebbero troppi anche i 2 milioni che si vociferano per Pellegrini. Stesso discorso per Celik se le cifre sono quelle che giravano qualche mese fa
Ah…. pensa che scemo io con “la squadra non va smantellata” pensavo si riferisse ad una eventuale cessione di Kone, Svilar o Ndika…
Invece intendeva Pellegrini e Celik!!!
😬😬😬
Beh dai “scemo”, non esagerare. Capita di non capire le cose.
Provo a spiegarti.
Forse tu frequenti poco il mondo Roma e non lo sai, ma c’è questo luogo comune che i “senatori” (Pellegrini, Cristante, Mancini) sarebbero i responsabili della mancata Champions. Si riferiva a loro quando ha detto “sento dire che sono giocatori da quinto o sesto posto”, non certo a Malen, Svilar o Konè.
Ora è più chiaro?
Dybala per restare avrà un ingaggio con un fisso legato all’effettiva disponibilità.
Celik a 4 milioni anno come raccontano chieda (vedremo a cose fatte) può partire dove crede.
Pellegrini rinnoverà il contratto.
Poi i soliti 1000 articoli che cedono entro il 30 giugno, causa FFP, dei vari Kone’ o Svilar o Ndicka o pure, ho letto, Malen… come sempre da anni, e poi puntualmente sbugiardati dalla realtà continuate a leggere e a commentare se avete tempo da buttare.
Ma sei Dan?
Qui non si discute certo il valore del giocatore, ma la sua integrità fisica. Un rinnovo a Dybala avrebbe senso solo con una proposta a gettone, cosa che ovviamente non verrebbe mai accettata, quindi non vedo come si possa procedere senza che sia un suicidio economico.
Se fosse vero povera Roma. Comunque buona Santa Pasqua.
Non puoi pensare che quella espressione del Gasp si riferisca a Dybala, perchè Gasp stesso sa che chi non gioca stabilmente (o comunque non è stabilmente a disposizione per essere utilizzato), e perdipiù percepisce un alto ingaggio, toglie automaticamente posto (anche solo numericamente) ad un possibile nuovo acquisto, che anche se più scarso tecnicamente, può però essere più utile ed impiegabile. Su Celik e Pellegrini, Gasp potrebbe anche volerli, ma non fino a strapparsi i capelli!
non so se sia vero questo articolo ma se si decide di continuare con Gasparerini è giusto che decda luie va accontentato
Se si puo dissentire con Gasperini,mi sento di farlo,sino ad ora quando ha fatto giocare almeno una parte di quelli da non smantellare i risultati non sono venuti,il prossimo anno vedremo cosa avviene,certo è che si corre il rischio di perdere altri anni prima di vedere una nuova Roma.
vabbè è anche giusto, ma Zaragoza la richiesta è sua come confermato da Ranieri
come rovinare il giorno di Pasqua……
Sarebbe ora che si trovassero giocatori più bravi di alcuni senatori per panchinarli. Se l’ossatura della squadra continua ad essere composto da elementi che non hanno una presenza in champions o in un mondiale, il livello della squadra rimane sempre da europa league. In Italia decidono i procuratori, per questo tante volte vediamo giocatori mediocri o sufficienti che giocano titolari o in nazionale. Trovassero dei giocatori più forti per aumentare il livello della squadra. Buna Pasqua a tutti.
Mister cediamo Dybala Pellegrini Cristante e Massara e qualche altro mangione di soldi e vedrà che si va in champions diretti diretti
Devi tenere Kone’ Svilar e Ndika Celik e pellegrini Dybala possono andare
Il riferimento è chiaramente ai rinnovi di Mancini, Cristante, Celik e Pellegrini.
Nell’intervista ha detto: “leggo che con certi giocatori si arriva sesti, ma bisogna stare attenti perché senza è un attimo ritrovarsi noni”.
Dybala è un discorso a parte. A posto sarebbe un giocatore da scudo, non solo “buono” x giocarsi il 4 posto.
Poi però x tutti ricorda i limiti imposti dalle gestioni precedenti.
Il concetto è: vorrei che rinnovassero, ma capiterei se non accade x esigenze di bilancio.
Certamente, infatti in questi anni abbiamo rifiutato offerte sontuose per i menzionati campioni. Anni di sacrifici, ma il sesto posto lo abbiamo sempre difeso.
Ma come avrà fatto il Gasp quando era a Bergamo, senza Pellegrini, senza Celik, senza Cristante….
Semplicemente questa versione non è credibile, ma una mera illazione, messa in giro dai procuratori associati forzando oltre ragionevolezza le dichiarazioni di Gasp.
Sangue freddo e ignoriamoli…abbiamo un presente a cui pensare (i calcoli finanziari su questi fine contratto li hanno fatti da un pezzo: ed è illogico rinnovare chiunque, se si vuole riscattare Malen e fare mercato dal 1⁰ luglio…e andiamo, su!).
FRS!
non credo sia questo il messaggio che voleva far intendere Gasperini, lui intendeva di non vendere quelli forti ossia i vari Svilar Kone e Ndicka che tutti i giorni date per partenti cari giornalai. Forza Roma
indifferentemente dal gusto personale..penso che volesse dire che va bene tenere il gruppo..ma se ad esso c’è metti chi li fa stare in panchina rendi la squadra veramente competitiva..mancano appunto i titolari che mettano in panchina i vari cristante, mancini, pellegrini…quei famosi 15 16 giocatori di livello che ti permette di avere quei 5 o 6 giovani da crescere…così se fanno le squadre..
Molto in teoria: panchinari 30enni o anche più, a 7,5/8 milioni lordi (anche a 16), in serie A non so chi se li possa permettere. Specie se fisicamente non garantiscono neppure abbastanza partite da subentranti. E non regge manco se li porti a 5 lordi. Almeno se devi fare mercato…
non ho letto questo messaggio nelle parole del mister. secondo il mio modestissimo parere, pellegrini e celik con ingaggi molto,molto ma molto contenuti, possono rientrare nelle rotazioni, sia durante la partita e far rifiatare qualche titolare durante il campionato. dybala, no. primo, perché
l’ingaggio pur venendo incontro, rimarrebbe troppo alto. secondo, mi sembra che fisicamente sia alla frutta, non può reggere i ritmi del gasp.
una buona e serena Pasqua a tutti.
sfr. ❤️🧡💛
Solo una cosa é certa: kone all’ inter in cambio di frattesi più 20 mioni all inter. Abbiamo fatto un tentativo per bastoni, purtroppo non accolto perché c’è il fermo interesse del Barca, che ha messo sul tavolo 80 milioni.
Fonte Katzetta
caro Gasp,passi Pellegrini,passi Celik se lo chiedi Ma Dibala no 10 partte l anno,8 mlioni!!!
Chiaramente solo si se ariduce o stipennio in base ai fatti che hai detto tu. Secondo me, se si sente bene e pensa di aver ancora qualcosa da dire a livello agonistico, prenderebbe in considerazione la permanenza con riduzione dello stipendio. Se invece da retta alla moje e fa prevalere l’interesse famigliare torna in Argentina 🇦🇷
Invenzioni…
Gasperini ha costruito la sua Atalanta pezzo dopo pezzo , il calcio è un gioco di squadra, la coesione e l’abitutine a giocare insieme è fondamentale perchè vale più sapere quando scatta dove va il tuo compagno che sapere fare un assist , l’assist se lo aspettano anche gli avversari mentre il passaggio filtrante, sapendo in anticipo dove metterla no. Poi naturalmente bisogna saperla mettere. Totti insegna. Quindi condivido di non smantellare nuovamente la squadra.
è partita la gara per far mandare in puzza il mister alla piazza
Gasperini ha parlato in generale. Non smantellare totalmente la squadra (capirai li inviti a nozze) ma ripartire da quelli su cui puoi fare affidamento. Poi, i nomi nello specifico, sono un’invenzione del giornale che ,nel farli, avrà sicuramente il suo tornaconto.
Per me Gasperini in parte potrebbe aver ragione.
Su Elsharawy e Celik meglio tagliare e puntare sulla coppia Wesley/Rensch da alternare a Dx e Venturino come 5° attaccante esterno. Per Dybala invece il discorso potrebbe essere differente se si abbassasse l’ingaggio a 3ml + bonus legati alle presenze. Pure che gioca il 50% delle gare, x l’altro cmq le gioca Soulè. Per quanto riguarda Pellegrini preferirei Chiesa e magari Alajbegović.
Ti ho letto con attenzione fino a “Chiesa”, poi ho capito che dovevo chiudere a “Dybala”…..
Non credo ad una parola, ma se così non fosse, Gasperini andrebbe accompagnato alla porta insieme ai giocatori, Pellegrini escluso, perché significa che non ha capito nulla.
a me pare una cavolata, come fai a pensare di rinnovare i contratti a questi giocatori? se vuoi mantenere il sesto posto sono ottimi. se vuoi migliorare non gli devi rinnovare i contratti, compresi quelli di Mancini e Cristante. Le zavorre devono andare via da Trigoria.
Personalmente sarei stato molto contento di veder andare a scadenza tutti i contratti, senza rinnovare nessuno. Ma capisco che possano esserci ragioni economiche dietro di cui tenere conto.
Detto questo, se davvero abbiamo rinnovato uno come Mancini, non vedo perché si debba a prescindere chiudere al rinnovo di Dybala e Pellegrini che almeno con un colpo possono risolvere le partite da soli
Infatti io metterei dentro anche Cristante. Tutti con rinnovi ultra milionari senza badare a spese. Così almeno il sesto posto lo difendiamo con onore. Evviva. Ho visto tifosi scandalizzarsi per rinnovi a Totti de Rossi (giocatori di calcio) e adesso giocatori “normali” diventano imprescindibili da cui ripartire
Gasperini ha chiesto di non vendere i giocatori forti ! Se gli dicono ti prendo osorio è normale che ti dice guarda ho dybala se gli dici ti prendo olmo vuoi vedere come li sgancia tutti .
non ci credo vogliono accollare a Gasperini rinnovi assurdi di giocatori scarsi e che hanno fatto il loro tempo
Quale sarebbe questa lista? Fino a prova contraria non ha fatto nessun nome, né Dybala, Celik o Pellegrini
non credo allo stipendio di pellegrini 4,5 +2….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.