INTER-ROMA, i convocati di Ranieri: out Nelsson e Saud

La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio, fischio d’inizio ore 15, contro l’Inter, match che si giocherà a San Siro.

In elenco non figura il nome di Nelsson, fermato da un problema a un piede. Non è in lista nemmeno Saud, assente da diverse settimane per una lesione muscolare da cui non è ancora completamente guarito.

Qui sotto l’elenco completo dei convocati nel tweet appena pubblicato dalla AS Roma su proprio canale social.