FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 26 aprile 2025. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 14:10 – Abraham, la Roma chiede 20 milioni

La Roma spara alto per Abraham, non scendendo per ora da quota 20 milioni di euro, e l’ingaggio del giocatore (circa 4.5 milioni netti) rappresenta un ulteriore ostacolo per il passaggio al Milan. Qualora i rossoneri non riuscissero a trattenere l’inglese, in estate punteranno su Lucca, obiettivo però anche dei giallorossi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – Ranieri riceverà il premio alla carriera

Un importante riconoscimento per Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso riceverà lunedì prossimo a Coverciano il premio alla carriera, nell’ambito della quinta edizione dell’evento “Inside the Sport”, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI).

Ore 8:40 – Svilar, anche il Manchester United in fila

Dopo City, Chelsea e Bayern, anche il Manchester United si mette in fila per Mile Svilar: i Red Devils stanno valutando alternative ad André Onana in vista della prossima stagione e il nome del portiere giallorosso è finito sui taccuini degli osservatori. (Corriere della Sera)

