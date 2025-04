Inter-Roma: probabili formazioni, il meteo e dove vedere il match

Tutto pronto a San Siro per il big match della 34ª giornata di Serie A tra Inter e Roma, in programma domenica 27 aprile alle 15:00. I nerazzurri arrivano al confronto dopo due sconfitte pesanti contro Bologna e Milan e con un triplete ormai sfumato, ma ancora in testa alla classifica – seppur a pari punti con il Napoli (71). La Roma, imbattuta da metà dicembre, non è nel suo momento migliore sotto l’aspetto psico-fisico ma non ha intenzione di fermarsi.

Le ultime sulle formazioni

Inzaghi deve rinunciare a Thuram, Bastoni e Mkhitaryan, ma recupera Dumfries e Zielinski che partiranno dalla panchina. In attacco spazio ad Arnautovic al fianco di Lautaro, con Darmian e Dimarco favoriti sulle fasce. In difesa Bisseck sostituirà Bastoni.

Ranieri, dal canto suo, ha perso Dybala fino a fine stagione e non potrà contare su Nelsson e Saud, entrambi ancora fermi ai box per i rispettivi problemi fisici. Dovbyk è in vantaggio su Shomurodov per affiancare Soulé in avanti, mentre a centrocampo confermati Koné, Paredes e Cristante.

Meteo: che tempo farà a San Siro?

Per il match di domenica 27 aprile, le previsioni meteo indicano una giornata con cielo coperto e possibilità di qualche pioggia al mattino. Nel pomeriggio, durante il match, sono attese schiarite. La temperatura per le 15 dovrebbe aggirarsi intorno ai 19 gradi. .

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk. All. Ranieri.

Dove vedere Inter-Roma

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, sia in diretta TV (attraverso smart TV, console di gioco, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast) sia in streaming su smartphone, tablet e PC collegandosi al sito ufficiale. L’app è disponibile anche tramite Amazon Prime Video nella sezione “Prime Channels”.

Giallorossi.net – T. De Cortis