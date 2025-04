Roma, 10 punti per l’Europa

Non ci saranno i tifosi al seguito, ma la Roma si presenta a San Siro trascinando una scia lunga 17 giornate senza sconfitte: 41 punti su 51 messi in cassaforte, un biglietto da visita pesante per tentare il colpo grosso contro l’Inter padrona del campionato.

È una Roma che nei grandi appuntamenti ha spesso inciampato, ma oggi sogna di ribaltare il copione: servirà una prestazione da film per strappare punti a quella che, dati alla mano, è la squadra più forte d’Italia ma che viene da due sconfitte pesanti e deve tenere un occhio anche alla prossima sfida di Champions.

Paradossalmente, anche un pareggio — che prolungherebbe l’imbattibilità ai livelli della leggendaria rincorsa di Ranieri del 2010, guarda caso proprio contro l’Inter — sposterebbe poco in classifica. Anzi, potrebbe persino costare caro: con la Fiorentina pronta a operare il sorpasso al settimo posto.

La Champions? Al momento è più un miraggio che una missione: nonostante i proclami e le speranze affidate alla matematica, l’Europa League resta l’obiettivo concreto, raggiungibile se la squadra saprà raccogliere almeno una decina di punti nelle ultime cinque battaglie della stagione.

