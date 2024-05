Inter, ufficiale il passaggio a Oaktree: “Sostenibilità e successi è l’impegno a lungo termine”

ALTRE NOTIZIE – Finisce l’era cinese di Zhang e Suning, l’Inter passa ufficialmente sotto il controllo del fondo americano Oaktree.

Il fondo statunitense ha confermato l’acquisizione del club dopo che la precedente proprietà non era stata in grado di rimborsare i debiti acquisiti in questi anni.

Così Oaktree è di fatto subentrata nel controllo del club nerazzurro e in una nota ha specificato come le parole chiave del gruppo americano sia quello di garantire “sostenibilità e successi” con un programma a lungo termine.

Fonti: Sky Sport / Corrieredellosport.it