“ON AIR!” – CANDELA: “Non mi metto la sciarpa, ma stasera tifo Atalanta”, LO MONACO: “Nandez? Sarei strafelice, ma la Roma smentisce”, PIACENTINI: “Prenderei Kamada solo per sfregio alla Lazio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi prenderei tra Icardi e Lukaku? Icardi. Rinnovo a Dybala? No, lo terrei con questo contratto. Su Nandez dico assolutamente sì, e Kamada me lo porterei a casa solo per sfregio… I due turni di squalifica a Paredes? Questi si sono già portati avanti col lavoro per il prossimo anno. Secondo voi Allegri e Paredes meritano la stessa squalifica per quello che hanno fatto in campo? Anche se Paredes avesse mandato a straffanc*lo l’arbitro, ma che merita la stessa squalifica di Allegri? Mourinho ne avrebbe prese dieci di giornate…”

David Rossi (Rete Sport): “Io spero di vedere la Roma in Champions l’anno prossimo, ma alla partita di stasera mi avvicino pensando a come arrivare a Bilbao (sede della prossima finale di Europa League, ndr). Ma secondo voi, sotto sotto, pur sapendo quanto sarebbe importante qualificarsi in Champions da un punto di vista economico, da un punto meramente sportivo siete certi al 100% che De Rossi l’anno prossimo preferisca giocare la Champions che è una competizione molto più difficile e non l’Europa League?…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Sento tanti romanisti dire “meglio andare in Europa League che veder vincere l’Atalanta“, ma io non sono d’accordo…Ma che ci frega…Certo, non è che stasera mi metto la sciarpa dell’Atalanta, ci mancherebbe, ma se servisse alla Roma per arrivare in Champions… La Champions è un’altra cosa, un’altra dimensione e parlo al di là dei soldi, parlo della bellezza di giocare contro le squadre più forti del mondo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “I giocatori di ritorno? Secondo me Shomurodov è un calciatore che si può piazzare facilmente sia in Italia che all’estero, ha mercato. Darboe idem. Solbakken invece lo devi regalare. Belotti è uno di quelli da fine mercato, devi aspettare agosto inoltrato per trovare quella società che ha bisogno di un centravanti. Per me Belotti il ritiro con la Roma lo fa…Karsdorp? Gli dai la valigia, gli restituisci il passaporto e il cartellino e gli dici “tanti saluti“…non è che puoi fare molto altro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io stasera non faccio il tifo per nessuno, ma se la Roma dovesse arrivare in Champions sarei contento. Che dovrei dire? No grazie, così non la facciamo… Questa è una società che non ha una lira, e se arrivassero quei soldi, ben vengano. Non dico “che figata, ha vinto l’Atalanta“, ma sarei contento che si possa fare una campagna acquisti degna per provare a vincere qualcosa. Io capisco tutti, ma schifarsi perchè a Roma va in Champions anche se non ce lo meritiamo è una vergogna. Io sono della Roma, se le loro leggi me lo permettono, io me lo prendo. Non è una legge fatta ad personam per la Roma, se arrivava sesta la Lazio in Champions ci sarebbe andata lei…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se alla fine la Roma arrivasse in Champions, alla fine il sesto posto varrebbe come il secondo…con un aiuto di qua, un aiuto di là, una botta di qua e una di là…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Sesto posto come il secondo? No, non sono d’accordo. Forse solo per la società per un discorso di soldi, ma sportivamente sarebbe comunque un fallimento…Perchè sennò ho il timore che qualcuno in società possa pensare “beh in Champions ci siamo arrivati..“. E invece no, perchè sei dovuto andare a elemosinare risultati da altre squadre e chiedere anche favori alla Uefa perchè cambi il regolamento…il regolamento dice altro ed è chiaro: se arrivi sesto devi giocare l’Europa League…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sarei strafelice dell’operazione Nandez. Poi certo, ci sono i livelli nel calcio e non so se Nandez sia al livello di essere un titolare della Roma. Ma a me è un giocatore che piace tantissimo fin dai tempi del Boca Juniors… Non so se è un’operazione che si farà, a noi risulta smentita, ma sarebbe un affare intelligente e spero che si faccia. In tutti i ruoli che gli ho visto fare ha sempre giocato bene, ma per me il ruolo suo è la mezzala di grinta, carattere e corsa che manca.. Mourinho portava Dybala e Lukaku, De Rossi invece Nandez? Non mi sembra che con Lukaku e Dybala stiamo qua a festeggiare uno scudetto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mercato? La Roma non deve fare due colpi per sistemare la squadra, ma deve prenderne 6 o 7, quindi sarà un calciomercato molto complesso che sarà arricchito da qualche cessione. La Roma, pronti via, avrà nove giocatori in meno, e per questo dovrà rifondare la rosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’Atalanta? Se gioca come sa giocare, stasera la partita può esserci, il problema è che in finale le viene sempre il braccino… Anche contro la Roma fa una partita straordinaria per 65 minuti, poi c’è l’episodio e l’Atalanta ha cominciato ad avere paura, si è frenata, e a quel punto sembrava più probabile il 2 a 2…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Per me un calciatore che non viene considerato ma ha un potenziale enorme è Tsadjout della Cremonese, è uno che può esplodere da un momento all’altro… L’Atalanta ha fatto una grande impressione contro la Roma ma non vorrei che ci traesse in inganno perchè la Roma non c’era, aveva benzina zero, andava a due all’ora…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!