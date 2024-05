SVILAR: “A Roma mi sento a casa. La parata più bella contro il Servette. Il mio segreto? Non smettere mai di crederci”

NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar si è preso la porta della Roma a forza di interventi miracolosi e il suo futuro, a meno di colpi di scena, sarà ancora a tinte giallorosse col portiere che ha comprato anche casa nella capitale.

Nella rubrica “A casa dei campioni”, del portale dedicato al mondo immobiliare Idealista, Svilar racconta la sua vita a Roma e la stagione che l’ha reso protagonista.

Sei alla tua seconda stagione in giallorosso e finalmente sei diventato un protagonista assoluto. Come ci sei riuscito?

“Non bisogna mai smettere di crederci. Per me l’importante è restare concentrato sul lavoro. Cerco di migliorarmi ogni giorno, avvicinandomi ai miei obiettivi.”

Qual è la parata a cui sei più legato da quando sei alla Roma e perché?

“Per me è quella contro il Servette, quest’anno. Ho sfiorato la palla, sono riuscito a mandarla in calcio d’angolo, era molto difficile.”

Ormai sei di casa in città, cos’è che ti piace di più di Roma e cosa ti ha sorpreso di più quando sei arrivato?

“Tutto. Mi trovo molto bene qui con la mia fidanzata. Mi ha stupito molto il fatto che il centro città è sempre pieno. C’è sempre tantissima gente ovunque. Mi sento a casa a Roma.”

Quali sono le caratteristiche più importanti per te quando scegli una casa (distanza dal centro di allenamento, privacy ecc.)?

“La distanza dal centro sportivo è un elemento importante nella scelta: non deve essere una distanza troppo lunga, altrimenti si fa tanta strada ogni giorno”.

Qual è la tua stanza preferita?

“Il salone, perché mi piace molto guardare film. Meglio vivere in affitto o comprare casa secondo te? Io ho comprato casa a Roma, per me è sempre meglio comprare, potendo”.

Fonte: idealista.it