Ghisolfi rifà il centrocampo: Nandez e Gabriel Sara. E spunta la pazza idea Kamada

AS ROMA NEWS – Il primo acquisto dell’era Ghisolfi potrebbe arrivare molto presto ed essere a parametro zero: la Roma infatti pare essere vicinissima a Nahitan Nandez, 28 anni, centrocampista del Cagliari in scadenza di contratto.

L’agente del calciatore, Pablo Bentancur, parla già di firme e dettagli (siglerà un triennale), mentre dalla Roma c’è una frenata: nulla sarebbe ancora deciso. Ma la prudenza in casa romanista è d’obbligo, visto che ufficialmente non c’è ancora nessun ds alla guida del club.

Prima dell’accelerata in chiave mercato bisognerà attendere l’annuncio di Ghisolfi come nuovo direttore sportivo, anche se il francese è già al lavoro da qualche settimana. E nella sua lista pare esserci un altro centrocampista, stavolta brasiliano, scovato in Premiership: si tratta di Gabriel Sara, 24 anni, del Norwich. Mancino, rispetto a Nandez avrebbe doti più offensive.

Sempre a centrocampo spunta poi una pazza idea, riferita oggi dalle colonne del Corriere della Sera: a Trigoria starebbero pensando a Daishi Kamada, 27 anni, 31 presenze e 7 gol con il Giappone, 28 e 2 in questa stagione con la Lazio. Può liberarsi del contratto, anche se con Tudor ha trovato più spazio che con Sarri. Sarebbe una mossa “alla Pedro” ma al contrario.

Chiusura su Gaetano Castrovilli, altro affare possibile a zero: il 26enne ha le qualità che piacciono a De Rossi, ma fisicamente sarebbe una grossa scommessa. La Roma da questo punto di vista sembra essersi già scottata abbastanza.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera / Il Tempo

