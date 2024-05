ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo, ancora out Spinazzola e Renato Sanches

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala in gruppo nell’allenamento svolto questa mattina dalla Roma a Trigoria in vista dell’ultima partita di campionato in programma domenica sera a Empoli.

L’attaccante giallorosso dovrebbe giocare dal primo minuto contro i toscani, a differenza di Lukaku che sarà squalificato: al suo posto scontata la presenza di Tammy Abraham.

💪 Al lavoro in vista dell’ultima giornata di campionato#ASRoma pic.twitter.com/Gcl2RXBfrk — AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2024

Ancora assente Leonardo Spinazzola che spera ancora di recuperare in tempo per quella che potrebbe essere la sua ultima partita in giallorosso. Out anche Renato Sanches, la cui avventura a Roma si è conclusa già da tempo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

