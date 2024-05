UFFICIALE: Florent Ghisolfi è il nuovo responsabile dell’area tecnica della Roma (COMUNICATO)

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Arriva l’ufficialità del passaggio di Florent Ghisolfi alla Roma, con il ds francese che assume l’incarico di “Responsabile dell’Area Tecnica” dei giallorossi.

Il club capitolino ha infatti appena emesso un comunicato che annuncia l’ingresso del dirigente ex Nizza senza entrare nei dettagli dell’accordo. Questa la nota:

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.

Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente.

Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League.

Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro”.

Stando a quanto rivela il portale on line del noto quotidiano francese L’Equipe, Ghisolfi ha siglato un contratto triennale con il club giallorosso.

