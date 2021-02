Inter, Zhang spaventa i nerazzurri: “Suning si concentrerà sul commercio al dettaglio, taglieremo le attività irrilevanti senza esitazioni”

ALTRE NOTIZIE – Zhang Jindong avverte l’Inter e fa tremare i tifosi nerazzurri. La crisi sta colpendo duramente l’economia e il numero uno del gruppo Suning spiega in un discorso riportato da Titan Sport Plus la strategia del colosso cinese per risollevarsi.

“Dovremo concentrarci sul campo di battaglia principale – spiega Zhang sr. – lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni“.

Un messaggio che spaventa gli interisti. Non è una novità che i cinesi vogliano disimpegnarsi dall’Inter dopo una serie di investimenti pesanti: lo scorso mercato è stato bloccato proprio da questa decisione di uscire dal club, ma per il momento la trattativa con altri fondi per la cessione dell’Inter non ha portato a una felice conclusione.

Fonti: Tuttomercatoweb.com / Titan Sport Plus