“ON AIR!” – CORSI: “C’è poco da fare, vige la legge di Fonseca”, CIARDI: “Questa squadra ti spinge ad avere fiducia”, DI GIOVAMBATTISTA: “In arrivo massicci investimento sul mercato”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Sono preoccupato (è ironico, ndr)…c’è la questione fascia da capitano. Sta cosa ce la porteremo avanti fino a giugno. E poi ci sono due attaccanti che non giocano mai insieme…Il Braga? Non è una squadra. Il Granada è uno squadrone, la Stella Rossa pure, e noi invece abbiamo giocato contro il nulla… Il Braga è a un punto dal Porto, che abbiamo visto contro la Juventus. La Roma ha il merito di aver reso facile una partita che era difficile. Il fatto di avere due attaccanti che possono alternarsi è una nota di merito, è un vantaggio. Io traggo solo conclusioni positive da questa partita qua. Ma penso tutti, diciamoci la verità…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La difesa a quattro? Se nemmeno con tutta l’emergenza l’ha schierata ieri, non penso che verrà riproposta col Benevento. Io farei la petizione per togliere la fascia di capitano: ma cosa ce ne frega se sta sul braccio di Dzeko, Cristante o Mancini? A me zero. A me interessa solo che la Roma ieri abbia vinto. La Roma sta piacendo perchè mantiene alta l’attenzione, e sta finalmente accantonando quei momenti di amnesia che vive all’inizio del secondo tempo. Ora se però non batti il Benevento, che è una partita alla portata della Roma, stai da capo a dodici. A differenza degli anni passati, questa squadra ti induce ad avere fiducia, ed è la cosa che mi piace di più… Borja Mayoral non sarà Van Basten, ma è un attaccante vivo e prima un’alternativa a Dzeko non ce l’avevi…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): ” La Roma mi piace perchè fa cose in controtendenza con quanto faceva prima. La Roma fa cose che le altre italiane non riescono a fare, e col minino sforzo si porta a casa il risultato ipotecando il turno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Gioca Dzeko, e segna. Gioca Mayoral, e segna. Esce Cristante, e la fascia la prende Mancini. C’è poco da fare: è la legge di Fonseca. Tu stai in castigo, giochi quando dico io. Però poi quando Dzeko va in campo fa il professionista e segna. Insomma, li avemo sbragati… La Roma ha giocato bene. Purtroppo abbiamo perso quasi tutta la difesa, ma contro il Benevento vanno bene pure Fazio e Juan Jesus. Se avessimo dovuto giocare contro il Milan sarei stato sicuramente più preoccupato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “E’ stata una vittoria bella e convincente. Non abbiamo battuto il Barcellona, ma abbiamo detto che contro il Braga bisognava fare attenzione, che era una squadra che aveva una certa tradizione in Europa League. Bene tutti, anche giocatori che sembravano aver un po’ perso. Diawara ha fatto un’ottima partita. Non era facile, e forse Fonseca ha dei meriti anche su questo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Un conto è mandare in campo una squadra con nove riserve, compresi Diawara e Peres, e un conto è inserirli in una squadra semi-titolare. Anche loro, messi maggiormente a loro agio, possono fare bene. Ieri abbiamo visto dei giocatori dare il loro contributo in ruoli non loro, e questo è un segnale importante. Abbiamo visto Veretout fare il terzino e chiudere in crescendo, abbiamo visto Karsdorp giocare discretamente da centrale difensivo nella difesa a tre, cose che non ci saremmo mai immaginati. E Fonseca ha sicuramente dei meriti in questo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Fonseca mi sembra più sereno, sulla questione Dzeko mi sembra esserci un nuovo equilibrio. Il rendimento di Dzeko e Mayoral è molto simile, e ora puoi contare veramente su due opzioni. Su come schierarli, non sempre Fonseca ha avuto ragione. Chiedere di più alla squadra è difficile, ieri dovevamo vincere e lo abbiamo fatto bene. La Roma è l’unica italiana in Europa che ha vinto…”

Marco Juric (Rete Sport): “Una volta che abbiamo due attaccanti che giocano bene e segnano, che si fanno una sana concorrenza…ma ad avercene di questi problemi! C’erano dei momenti che la Roma non sapeva chi schierare, ben venga questa abbondanza. E chissene frega della fascia…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il Braga non era una squadra scarsa, l’ha fatta diventare la Roma… L’emergenza difesa? Hai Fazio e Jesus, sono due calciatori pagati dalla Roma, e l’allenatore deve farli sentire parte del progetto. Fonseca è un po’ particolare, lui personalizza, e dovrebbe andare oltre i propri convincimenti. Lui ha rotto col loro perché i due sono andati a chiedergli perchè gli preferisce un centrocampista quando mancano i difensori. La prossima settimana arriveranno novità importanti sullo stadio, si scoprirà che Parnasi non ha la disponibilità dei terreni e Pallotta è stato truffato per otto anni, con la complicità di stampa e comunicazione… Questa nuova proprietà sta mettendo centinaia di milioni di euro per salvare la Roma e per il prossimo mercato comincerà a pensare seriamente alla squadra. Farà dei massicci investimenti, penserà prima alla Roma e poi allo stadio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Buon Dzeko a tutti! Lui ha fatto un gol splendido e ha giocato la partita. Mayoral ha fatto un gol che potevo fare anche io. Una buona Roma contro il Braga che nel campionato portoghese è a un punto dal Porto. La Roma ci crede nell’Europa League, ha giocato con una squadra quasi titolare, hanno giocato tutti i big. La nota negativa sono gli infortuni di Cristante e Ibanez, così la Roma si trova senza difesa… Stadio? Se fosse vera la storia di Parnasi, la storia sarebbe ancora più clamorosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita è stata giocata molto bene. Ora hai due centravanti che ti danno garanzie: Dzeko sembra essere tornato in una buona condizione di forma, e poi ha Mayoral che entra e fa gol. E poi hai Pedro, Mkhitaryan, El Shaararwy…la Roma sta messa bene lì davanti… Voto alla Roma di ieri? Un bel sette…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “La Roma ha dimostrato di poter arrivare fino in fondo all’Europa League, Fonseca ha ottimi motivi per essere soddisfatto, a partire dal ritorno di Dzeko…”

