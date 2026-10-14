INTERVISTE LIVE | Gasperini: “Li abbiamo surclassati, poi ci siamo piantati sul traguardo. Delusione incredibile, è mancata personalità”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Roma-Real Madrid, big match valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida dello Stadio Olimpico.

Come si spiega quei sette minuti terrificanti?

“Ci siamo piantati sul traguardo, anche nel modo meno previsto. Su calcio d’angolo siamo stati passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto in un modo notevole”.

All’inizio abbiamo visto solo la Roma.

“Difficile cercare situazioni diverse, se non analizzare anche mentalmente e psicologicamente. Loro avevano risorse su calcio d’angolo, ma li avevano tirati anche nel primo tempo. Nel finale era come fossimo paralizzati dalla situazione”.

Mourinho ha detto che hanno approfittato del fatto che la Roma non ce la facesse più, perchè non si può tenere quel ritmo per novanta minuti.

“Mi sembra che chi non ne potesse più erano loro. Potevamo fare anche qualche altro gol, dispiace non averne fatti. Li abbiamo surclassati in tutto. I gol li hanno fatti giustamente, valgono, su calcio d’angolo, calciandoli bene e colpendoli bene. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza”.

Un allenatore ora cosa fa?

“Non abbiamo visto tutta la partita con la squadra, poi le partite vanno portate in fondo e i minuti finali sono sempre determinanti anche se hai un doppio vantaggio. Loro hanno messo gente fresca e veloce, ma dobbiamo partire dalla partita. Abbiamo giocato contro il Real in un certo modo. Poi dobbiamo guardare anche agli aspetti negativi”.

Rifarebbe le stesse scelte che ha fatto?

“Assolutamente sì. Alcuni cambi sono stati dovuti, come Mancini ed Hermoso. Ma sono entrati Balerdi e Koulierakis. Quando hai delle defezioni in difesa non riesci a fare altri tipi di cambi”.

Gli infortunati come stanno?

“Koné ha avuto uno stiramento, un’elongazione muscolare. Dybala ha avuto un risentimento. Gli altri sono acciacchi. Dobbiamo vedere”.

Si può allenare questa cosa?

“Certe squadre quando non c’è niente da fare mette uomini forti fisicamente e cominciano a buttare palla dentro, noi qui siamo vulnerabili. Loro erano alla disperazione e hanno messo dentro tutti gli attaccanti. Usciamo delusi, ma siamo stati all’altezza e di molto superiori al Real”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Sono una somma di errori individuali o un calo di tensione?

“Tre gol uguali non sono solo errori individuali, ci siamo piantati sul traguardo. Dà fastidio che hanno fatto gol facili, eravamo sagome, passivi. La partita invece è stato di tutt’altro stampo e personalità. Ma i gol valgono anche così. C’è il rischio di guardare solo quei sette minuti, ma è anche vero che le partite bisogna portarle fino in fondo”.

Al di là dello specifico, c’è un braccetto che può venire a certi livelli?

“Probabilmente sì, siamo un po’ vulnerabili, quando la partita arriva sui finali queste squadre mettono dentro fisicità e le raddrizzano così. Noi però siamo stati troppo passivi, è entrata un po’ di poca personalità, dovevamo capire che il momento era cruciale. Lì bisogna venire fuori come spessore. Non è usuale vedere finire la partita così dobbiamo avere la forza di guardare il resto della gara e ripartire subito”.

Il panico è perchè era il Real o sarebbe stato lo stesso?

“Era l’unica arma che avevano. Sono stati bravi loro, si può fare gol anche così. Noi potevamo fare meglio, e quindi c’è stato proprio un black out. Non è un problema fisico, devi coprire cinque metri. E’ sicuramente una situazione incredibile passare dall’euforia alla delusione, ma dobbiamo digerirla in fretta.”.

CONTINUA…

Redazione GR.net