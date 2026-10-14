INTERVISTE LIVE | Gasperini: “Li abbiamo surclassati, poi ci siamo piantati sul traguardo. Delusione incredibile, è mancata personalità”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Roma-Real Madrid, big match valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida dello Stadio Olimpico.
Come si spiega quei sette minuti terrificanti?
“Ci siamo piantati sul traguardo, anche nel modo meno previsto. Su calcio d’angolo siamo stati passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto in un modo notevole”.
All’inizio abbiamo visto solo la Roma.
“Difficile cercare situazioni diverse, se non analizzare anche mentalmente e psicologicamente. Loro avevano risorse su calcio d’angolo, ma li avevano tirati anche nel primo tempo. Nel finale era come fossimo paralizzati dalla situazione”.
Mourinho ha detto che hanno approfittato del fatto che la Roma non ce la facesse più, perchè non si può tenere quel ritmo per novanta minuti.
“Mi sembra che chi non ne potesse più erano loro. Potevamo fare anche qualche altro gol, dispiace non averne fatti. Li abbiamo surclassati in tutto. I gol li hanno fatti giustamente, valgono, su calcio d’angolo, calciandoli bene e colpendoli bene. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza”.
Un allenatore ora cosa fa?
“Non abbiamo visto tutta la partita con la squadra, poi le partite vanno portate in fondo e i minuti finali sono sempre determinanti anche se hai un doppio vantaggio. Loro hanno messo gente fresca e veloce, ma dobbiamo partire dalla partita. Abbiamo giocato contro il Real in un certo modo. Poi dobbiamo guardare anche agli aspetti negativi”.
Rifarebbe le stesse scelte che ha fatto?
“Assolutamente sì. Alcuni cambi sono stati dovuti, come Mancini ed Hermoso. Ma sono entrati Balerdi e Koulierakis. Quando hai delle defezioni in difesa non riesci a fare altri tipi di cambi”.
Gli infortunati come stanno?
“Koné ha avuto uno stiramento, un’elongazione muscolare. Dybala ha avuto un risentimento. Gli altri sono acciacchi. Dobbiamo vedere”.
Si può allenare questa cosa?
“Certe squadre quando non c’è niente da fare mette uomini forti fisicamente e cominciano a buttare palla dentro, noi qui siamo vulnerabili. Loro erano alla disperazione e hanno messo dentro tutti gli attaccanti. Usciamo delusi, ma siamo stati all’altezza e di molto superiori al Real”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Sono una somma di errori individuali o un calo di tensione?
“Tre gol uguali non sono solo errori individuali, ci siamo piantati sul traguardo. Dà fastidio che hanno fatto gol facili, eravamo sagome, passivi. La partita invece è stato di tutt’altro stampo e personalità. Ma i gol valgono anche così. C’è il rischio di guardare solo quei sette minuti, ma è anche vero che le partite bisogna portarle fino in fondo”.
Al di là dello specifico, c’è un braccetto che può venire a certi livelli?
“Probabilmente sì, siamo un po’ vulnerabili, quando la partita arriva sui finali queste squadre mettono dentro fisicità e le raddrizzano così. Noi però siamo stati troppo passivi, è entrata un po’ di poca personalità, dovevamo capire che il momento era cruciale. Lì bisogna venire fuori come spessore. Non è usuale vedere finire la partita così dobbiamo avere la forza di guardare il resto della gara e ripartire subito”.
Il panico è perchè era il Real o sarebbe stato lo stesso?
“Era l’unica arma che avevano. Sono stati bravi loro, si può fare gol anche così. Noi potevamo fare meglio, e quindi c’è stato proprio un black out. Non è un problema fisico, devi coprire cinque metri. E’ sicuramente una situazione incredibile passare dall’euforia alla delusione, ma dobbiamo digerirla in fretta.”.
CONTINUA…
Redazione GR.net
Si ma forse bisogna prendere atto che non si può giocare a 1000 per 60 minuti e poi uscire dal campo. Le partite durano 90 mn.
non lo dirà ma abbiamo giocato senza portiere e ha sbagliato i cambi difensivi.
Dimostrato tre giorni fa che la Roma sa giocare diversi tipi di calcio e interpretare diverse situazioni alla perfezione. Abbiamo giocato a tutta diverse volte ultimamente spesso vincendo. Ma chiaramente con squadre molto forti le energie vengono meno prima. C’è stato un black out totale che probabilmente con Mancini ed Hermoso in campo avremmo evitato. Cambi sbagliati? Forse. Sconfitta evitabile che brucia ma usciamo a testa alta
Guarda, purtroppo secondo me parte delle colpe sono proprio dell’allenatore.
Il Real poteva solamente segnare su calcio d’angolo e noi abbiamo tolto Mancini ed Hermoso che sono forti di testa.
Molti daranno la colpa a Pellegrini, figuriamoci…
Però la verità è che la Roma ha avuto poca fisicità con Mora, Koulierakis, Balerdi e Molina.
non è da tutti dire: ” abbiamo surclassato il Real Madrid in tutto”. bello sentire queste parole di orgoglio…mazza però quanto fa male stasera.
daje gasp, mettiamo a posto qualche cosetta e sta Roma la fai volare una volta per tutte 🥹
Roma straordinaria, con amnesie incomprensibili. Forse troppi cambi in difesa e su è persa la organizzazione. Peggiore in campo Molina, per il resto Magica veramente per 80 minuti.
sono d’accordo anche con le virgole.
molina deleterio. ha sbagliato tutto. avrei messo Lulli come a como
NO, non è ero che i giocatori del real non sono stati all’altezza della partita se non da calcio d’angolo. Qui ha sbagliato lui i cambi e la squadra non ha retto l’onda d’urto di un gruppo di corazzieri. Poi è vero che sta Roma ha dominato e strameritava la vittoria però Gasp non può rosicare così perché è lui che ha sbagliato i cambi, la formazione del finale. Poi bellissima Roma 9 volte su 10 le partite le vinci anche così, ma noi lo sappiamo che le squadre di Mou sono più concrete
le squadre di Mourinho concrete?? hai davanti il real che non ha fatto niente si vede come fa giocare le sue squadre !! mille volte Gasperini
Non dico che la Roma abbia giocato male anzi nel complesso, “li avremmo anche surclassati, però intanto la partita l’hanno vinta loro. Mister massimo rispetto mi spiace però, Quando stai vinecendo per Tre a Uno e becchi 4 gol a pochi minuiti dalla fine, (di cui tre su calci piazzati) significa che qualcosa non ha funzionato o Sbaglio?! Pazienza, propio vero: “mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso” Forza Roma!!!
secondo me ha fatto troppi cambi in difesa
invece avrei sostituito Molina con rensch
Sì pure io Kourielakis l’avrei lasciato in panchina e fatto entrare Rensch. Però l’allenatore è Gasperini
Non ci siamo piantati, mister, non avevamo più la spina dorsale della squadra in campo: svilar, Cristante, kone, Dybala. Se poi ci metti pure l’uscita di hermoso e l’ingresso del greco…con il Real! Comunque grazie, ci avete reso orgogliosi, peccato il finale!
se la squadra fa un bel calcio è certo merito tuo. ma spiegaci i cambi, l’ unico giusto è stato quello di Mora
Balerdi per Mancini ammonito lo capisco mentre Hermoso l’avrei lasciato in campo togliendo Molina, ma io non conto un ca….
non centra niente ma è mai possibile che i Fredkin non siano presenti nella partita della competizione più prestigiiosa contro la squadra più blasonata del mondo? Ame sta cosa mi manda fuori di cervello.
Avevamo lanciato Lulli, un giovane promettente, bisognava crederci, invece ora c’è Molina che fa danni ad ogni partita. Perchè?
prendere 3 gol on 7 minuti è una beffa atroce!
speriamo di smaltirla velocemente
Grande amarezza soprattutto per come é avvenuta la sconfitta! Stiamo crescendo molto l’ uscita di soulé è stata determinante.. ci fosse stato poi svilar forse non avremmo perso ma vabbè… male le marcature come fa molina a tenere rudiger ????
hai preso 3 gol sul calcio d’angolo dopo che hai tolto due colpitori come Hermoso e Mancini…
Fa male perdere così, ma non è successo nulla, è un girone in cui possiamo ancora qualificarci per i sedicesimi. Teniamoci quadra squadra che gioca davvero bene e ci leveremo soddisfazioni.
Fa male, è vero, ma se la roma dovesse giocare a questo livello in serie A, non voglio dirlo ma potremmo veramente giocarcela per lo scudetto.
Oggi dybala è mancato? Soule nel suo ruolo ha fatto bene, 2 assist, Mora è entrato e ha fatto molto bene, 1 assist.
Non abbiamo concesso quasi nulla sotto il punto di vista del gioco (Mourinho allenatore molto fortunato, non c’è che dire), poi nei calci piazzati siamo crollati.
Sono orgoglioso, si può e si deve migliorare.
FORZA ROMA.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.