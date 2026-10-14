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INTERVISTE POSTPARTITA | Soulè: “Non ho parole. Prendere tre gol così non va bene, ora non dobbiamo calare”

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Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Real Madrid. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla sfida di Champions League appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Cosa è successo nel finale?
“Non lo so, sinceramente non ho parole. La partita era nelle nostre mani, fino al 70′ eravamo due sopra. Tre calci d’angolo ci hanno fatto perdere la partita. Dobbiamo restare attenti per tutti e 90′. Pensiamo alla prossima”.

E’ una questione di testa?
“Penso di sì, ma prendere tre gol così praticamente uguali su calcio d’angolo è qualcosa che non va bene. Siamo morti in realtà”.

Quanto può essere pesante una sconfitta del genere per il futuro?
“Dobbiamo togliercela subito. Siamo delusi, ma non dobbiamo calare perché abbiamo fatto una grande partita. Non possiamo calare ora, eravamo sopra e vicini a vincere”.

E’ la sconfitta peggiore, per come è finita?
“Non so che dire, fa male dopo una partita dal genere. Dobbiamo pensare alla prossima e prendere le cose buone che abbiamo fatto, riallenandoci su quelle negative”.

Redazione GR.net

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5 Commenti

  1. Perchè sto giornalista cerca in tutti i modi di fargliela prendere a male? Avemo perso male ok però anche meno negatività grazie!

    • Perché se avessimo perso con questo risultato in una partita nella quale avevamo fatto 3 gol con 3 tiri ma il Real si era dimostrato nettamente superiore uscivi dal campo meno affranto. Ma aver messo sotto una Squadra da 1.5 miliardi di Euro e perdere per 3 angoli negli ultimi 5 minuti ti sfonda, è umano! E cmq per noi Svilar, Cristante Kone (centrocampo titolare), e Dybala sono 4 infortuni PESANTI!…

    • Migliori secondo me Wesley Ndika (pure se hai preso 3 gol su calcio d’angolo) Malen (doppietta al Real deve per forza essere tra i migliori) poi d’accordo su Soule, Pisilli anche per essere entrato a freddo contro il Real ed ha fatto più di quanto mi aspettassi, Mora…un po’ tutti sopra la sufficienza per me. non dimentichiamo che all’82° vincevamo 3-1. Forse l’insufficienza la darei solo a Molina

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