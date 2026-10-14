LIVE | Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Rensch si gioca una maglia con Molina

Una notte di quelle che mancavano da troppo tempo. La Champions League torna allo Stadio Olimpico, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Real Madrid di José Mourinho nella seconda giornata della League Phase.

I giallorossi hanno cominciato il proprio cammino europeo con l’1-1 sul campo del Fenerbahçe, mentre i Blancos hanno battuto l’Inter 2-1 al Bernabeu. Riflettori inevitabilmente puntati anche sul ritorno nella Capitale di José Mourinho, questa volta da avversario dopo gli anni trascorsi sulla panchina romanista. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Real Madrid, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:00 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per una delle partite più affascinanti della stagione. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini dovrebbe confermare Gollini tra i pali al posto dell’infortunato Svilar, con Rensch che insidia Molina e la coppia Koné-De Roon in mezzo al campo. Davanti torna Soulé dal primo minuto insieme a Dybala alle spalle di Malen.

ROMA-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, De Roon, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Molina, Balerdi, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, Pisilli, Pellegrini, Mora, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

A disp.: Lunin, Mestre, Alexander-Arnold, Rüdiger, Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Thiago, Brahim Díaz, Diomande, Endrick, Carlos Espí.

All.: José Mourinho.

Arbitro: François Letexier (Francia).

Assistenti: Cyrill Mugnier-Mehdi Rahmouni.

IV ufficiale: Bastien Dechepy.

Var: Dennis Higler.

Ass. Var: Pol van Boekel.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini