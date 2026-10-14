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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 | Roma-Real Madrid, Totti invitato all’Olimpico

Sarà un Olimpico tutto esaurito quello di questa sera per Roma-Real Madrid, con circa 67mila tifosi pronti a spingere i giallorossi. Grande attesa anche per il ritorno di José Mourinho, che dovrebbe ricevere cori, striscioni e probabilmente una scenografia dedicata. Possibile spettatore d’eccezione anche Francesco Totti, invitato dalla società ad assistere alla partita. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 | Mourinho blindato al Rome Cavalieri: niente selfie e autografi

José Mourinho è tornato a Roma, ma per ora ha scelto il massimo riserbo. Dopo un rapido saluto all’arrivo al Rome Cavalieri, il tecnico del Real Madrid non si è più concesso ai tanti tifosi in attesa fuori dall’hotel. In trasferta, infatti, Mourinho impone una sorta di ritiro blindato: niente visite, selfie, autografi o contatti con l’esterno fino alla partita. Anche il pallone della finale di Tirana, portato da un tifoso per una firma, è rimasto senza autografo.

Ore 7:40 | Gollini ritrova il Real Madrid: l’ultima in Champions proprio contro i blancos

Dopo essere stato tra i migliori della Roma a Como, Pierluigi Gollini è pronto a vivere una notte speciale contro il Real Madrid. L’ultima partita disputata dal portiere nella fase finale della Champions League risale infatti al 2021, quando con l’Atalanta affrontò proprio i blancos negli ottavi di finale, perdendo 1-0 a Bergamo per il gol di Mendy all’86’. Stasera Gollini avrà l’occasione di riannodare quel filo europeo. (La Gazzetta dello Sport)

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