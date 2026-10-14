LA PROVOCAZIONE | Cassano demolisce Mourinho: “Non è più in grado di allenare. Con Gasperini al Real finirebbe 10-0”

Antonio Cassano accende ulteriormente l’attesa per Roma-Real Madrid. L’ex attaccante, che in carriera ha vestito entrambe le maglie, ha parlato a Diario AS della sfida dell’Olimpico, esaltando il lavoro di Gian Piero Gasperini e riservando invece parole durissime a José Mourinho. Cassano ha parlato anche di Totti, Ronaldo il Fenomeno e delle differenze tra le due squadre.

Era sempre stato affascinato da Totti…

“Era uno dei miei più grandi idoli. Quando ho avuto l’opportunità di firmare per la Roma o la Juventus, ho deciso di andare nella capitale perché era lì che aveva giocato Francesco. Poi ho avuto la fortuna di condividere la squadra con Ronaldo Nazario. Come centravanti, non ho mai visto nessuno come lui. Era assolutamente favoloso e un giocatore in grado di cambiare le sorti di una partita. Se avesse avuto una carriera senza infortuni, avrebbe raggiunto vette inimmaginabili. Quello era il vero Ronaldo, non Cristiano, che è solo la metà di ciò che Ronaldo, il Fenomeno, era”.

Cosa ti aspetti dalla partita allo Stadio Olimpico?

“Roma e Real Madrid sono due squadre molto diverse. Innanzitutto, la Roma ha un allenatore fantastico, mentre il Real Madrid no, perché a Mourinho non piace giocare a calcio; gli piace solo parlare. È incredibile che il Real Madrid, la squadra più forte della storia, abbia ingaggiato Mourinho. Non capisco come Florentino Pérez abbia potuto sceglierlo. Mi fa impazzire. Se ci scambiassimo gli allenatori e Gasperini fosse alla guida del Real Madrid, vincerebbero 10-0”.

Ma Mourinho ha vinto molti più titoli…

“È vero. Gasperini ha vinto solo un’Europa League, ma i titoli non mi interessano; quello che conta è ciò che vedo in campo. Mourinho non è più in grado di allenare. È stato molto fortunato perché nessuna delle sue squadre ha giocato bene. La sua filosofia calcistica è diventata obsoleta dieci anni fa. La sua carriera non ha lasciato alcuna eredità, solo litigi con tutti. Gli piace parlare di altro, ma non di calcio. Uno dei suoi più grandi meriti è avere Jorge Mendes come agente, che gli trova sempre buoni club”.

Prevedi un duello molto equilibrato?

“La Roma gioca molto bene, ma il Real Madrid è più forte. Penso che sarà una partita difficile, ma il Real Madrid ha l’80% di possibilità di vincere, anche se Gasperini è molto bravo e Mourinho non lo è. Non dovrebbero starsene chiusi in difesa ad aspettare che Mbappé, Bellingham o Vinicius segnino e vincano le partite. Dovrebbero imparare dal Barcellona e da Flick, che ha creato una grande squadra con una forte personalità in cui tutti attaccano. Il Real Madrid fa le cose in modo opposto”.

FONTE: Diario AS