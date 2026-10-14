VERSO ROMA-REAL | Salgono le quotazioni di Rensch: Gasperini pensa alla mossa a sorpresa sugli esterni

Potrebbe esserci una novità importante nella formazione della Roma che questa sera affronterà il Real Madrid all’Olimpico. Nelle ultime ore stanno infatti crescendo le quotazioni di Devyne Rensch, che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Nahuel Molina.

Fino a poche ore fa la coppia di esterni più probabile sembrava quella formata da Wesley e Molina, ma il ballottaggio tra l’argentino e l’olandese starebbe diventando sempre più concreto. Nella testa di Gian Piero Gasperini potrebbe esserci una scelta più prudente per aumentare la copertura contro la qualità e la velocità del Real.

L’idea sarebbe quella di riportare Wesley sulla fascia destra, dove potrebbe trovarsi spesso faccia a faccia con il connazionale Vinicius Jr., affidando invece a Rensch la corsia sinistra. Da quella parte il Real può spingere con grande continuità grazie a Dumfries, e l’olandese garantirebbe sulla carta maggiore attenzione nella fase difensiva rispetto a Molina. Una scelta che avrebbe quindi una logica soprattutto tattica. Gasperini non vorrebbe snaturare la Roma, ma potrebbe modificare gli interpreti per affrontare meglio alcuni dei duelli più delicati della serata: Wesley-Vinicius da una parte, Rensch-Dumfries dall’altra.

Il ballottaggio resta comunque aperto e soltanto le formazioni ufficiali diranno se la soluzione verrà effettivamente confermata. Ma a poche ore dal calcio d’inizio la sensazione è che Rensch stia guadagnando terreno su Molina e possa rappresentare una delle sorprese dell’undici scelto da Gasperini contro il Real Madrid.

Redazione Giallorossi.net