Facebook RSS X

VERSO ROMA-REAL | Salgono le quotazioni di Rensch: Gasperini pensa alla mossa a sorpresa sugli esterni

0
34

Potrebbe esserci una novità importante nella formazione della Roma che questa sera affronterà il Real Madrid all’Olimpico. Nelle ultime ore stanno infatti crescendo le quotazioni di Devyne Rensch, che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Nahuel Molina.

Fino a poche ore fa la coppia di esterni più probabile sembrava quella formata da Wesley e Molina, ma il ballottaggio tra l’argentino e l’olandese starebbe diventando sempre più concreto. Nella testa di Gian Piero Gasperini potrebbe esserci una scelta più prudente per aumentare la copertura contro la qualità e la velocità del Real.

L’idea sarebbe quella di riportare Wesley sulla fascia destra, dove potrebbe trovarsi spesso faccia a faccia con il connazionale Vinicius Jr., affidando invece a Rensch la corsia sinistra. Da quella parte il Real può spingere con grande continuità grazie a Dumfries, e l’olandese garantirebbe sulla carta maggiore attenzione nella fase difensiva rispetto a Molina. Una scelta che avrebbe quindi una logica soprattutto tattica. Gasperini non vorrebbe snaturare la Roma, ma potrebbe modificare gli interpreti per affrontare meglio alcuni dei duelli più delicati della serata: Wesley-Vinicius da una parte, Rensch-Dumfries dall’altra.

Il ballottaggio resta comunque aperto e soltanto le formazioni ufficiali diranno se la soluzione verrà effettivamente confermata. Ma a poche ore dal calcio d’inizio la sensazione è che Rensch stia guadagnando terreno su Molina e possa rappresentare una delle sorprese dell’undici scelto da Gasperini contro il Real Madrid.
Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteLA PROVOCAZIONE | Cassano demolisce Mourinho: “Non è più in grado di allenare. Con Gasperini al Real finirebbe 10-0”
Articolo successivoON AIR | Casano: “Hujsen punto debole del Real, Malen può metterlo in difficoltà”, Corsi: “Gasp è l’unica chance che abbiamo”, Ferrazza: “Ambiente più in tensione per Mou che per la partita”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings