ON AIR | Casano: “Hujsen punto debole del Real, Malen può metterlo in difficoltà”, Corsi: “Gasp è l’unica chance che abbiamo”, Ferrazza: “Ambiente più in tensione per Mou che per la partita”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho non dice nulla a caso, ha insistito molto sul tasto del sentimento e dell’empatia. Lui entrerà all’Olimpico e gli verrà tributato il giusto applauso, e se l’è meritato. Lui stesso però ha detto che per 90 minuti saremo avversari, mi sembra una cosa molto lineare e semplice. Il tifoso della Roma è grato a chi gli ha dato tanto, ma poi si penserà alla Roma che vince più che a Mourinho. Speriamo che la Roma vinca 4 a 0 e che poi l’Olimpico gli tributi l’amore che merita. Champions? Le italiane veramente male. Roma e Como sono le due squadre più europee. L’Inter mi ha fatto una brutta impressione, è una squadra che concede tantissimo. E su Tresoldi non c’avevano visto male per niente…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ci sono tante cose insieme stasera, affronti una delle squadre più forti del mondo con il giocatore più forte del mondo, che è Mbappè. E poi c’è un allenatore che ha lasciato tanto a Roma, sotto tanti punti di vista, soprattutto quello dell’emotività. Sarà uno spettacolo vero: la Roma torna a giocare all’Olimpico in Champions League dopo duemila e ottocento giorni proprio contro il Real Madrid…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Stasera mi aspetto una grande accoglienza per Mourinho, mi aspetto tipo una coreografia di lui con la Conference in mano, ma l’optimum nella mia testa sarebbe fare una cosa del genere e poi subito dopo farne una per Gasperini e la squadra attuale. Però questa è una idea personale, la curva sceglierà la modalità migliore, che sicuramente prevederà il sostegno dal primo all’ultimo minuto per la squadra, così come l’ovazione per Gasperini che quest’anno è ancora più evidente rispetto all’anno scorso. Sulla partita di stasera, Malen potrebbe fare cose importanti anche perchè secondo me Huijsen non è un grande marcatore, per me è un punto debole del Real e Malen potrebbe metterlo in difficoltà. E poi ci aspettiamo tanto da Dybala…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io vi do questo dubbio: Rensch al posto di Molina. Se leggiamo la formazione del Real Madrid capiamo che sono più forti della Roma, è inutile…se vince la Roma, vince Gasperini che ha cambiato la situazione. E’ vero che il calcio non è matematica, sennò il Real avrebbe vinto tutte le coppe da quando è nato. L’unica chance che abbiamo è avere un allenatore straordinario, se mai dovessimo vincere è Gasp. Con tutto l’amore che ho per Malen, se leggiamo lo score di Mbappè è un problema…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io stasera un pareggio contro il Real Madrid me lo prenderei. Vedremo che partita sarà, anche Como-Roma doveva essere una partita da tanti gol e poi è finita 0 a 0. Se c’è più tensione per la partita o per il ritorno di Mourinho? Io dico per il ritorno di Mourinho, e non parlo della squadra ma dell’ambiente: vai un po’ da rassegnato, vai allo stadio a vedere lo spettacolo e i grandi giocatori, e non perchè pensi che puoi farcela…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini sta aspettando di capire chi si potrà prendere lì davanti per completare la rosa. Mi sorprende la determinazione del tecnico, sta andando molto dritto su quell’aspetto lì e si aspetta risposte concrete da parte dei Friedkin. Stasera mi aspetto una partita di alto livello, dove tutti daranno quel pezzettino in più. Gasperini manterrà intatta la sua identità, mi aspetto una partita bella, con la Roma che è consapevole dei propri mezzi, che si giocherà la sua partita pur sapendo che c’è una differenza di valori tecnici…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Mourinho stava sulle scatole da tempo alla proprietà, la storia con i Friedkin era finita da tempo e forse sarebbe stato meglio finirla a Budapest. In quel garage, quando Mou insultò Taylor per lo scempio che aveva combinato, c’erano tutti i tifosi romanisti, mentre la proprietà era da un’altra parte, forse era a cena proprio con Ceferin…Facciamo un paragone con l’ultima vicenda critica, con Ranieri che dice quello che dice su Gasperini: per quello che so io, la proprietà sapeva benissimo che Ranieri avrebbe detto certe cose, ed era al fianco di Ranieri. Poi quando percepisce che la stragrande maggioranza della piazza stava dalla parte di Gasperini, caccia Ranieri, perchè questa è la proprietà della Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io ho un dubbio, tra Rensch e Molina. Perchè secondo me si mettono tipo Como, ma con Soulè a destra su Cuccurella, e Rensch a sinistra su Dumfries…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dopo le partite di ieri sarei molto cauto sulle gare di Roma e Como, ma le squadre sono in grado di dare dei segnali in un contesto europeo dove le italiane sono messe in secondo piano. Sinceramente faccio fatica a spiegarmi tutte queste difficoltà. La Roma ha dimostrato di averne, all’Olimpico il pareggio potrebbe essere un risultato che accontenta le due squadre. Non ho le sicurezze che avevo a Como, l’avversario è pericoloso, e resto sulle mie. Io c’andrei cauto, cercando di capire strada facendo quale sia l’atteggiamento migliore…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Secondo me la Roma di Gasp può fare male al Real Madrid, primo perchè corre fino al novantesimo e poi perchè il Real non è ancora il Real che Mourinho ha in animo di presentare, sta avendo delle difficoltà in questo inizio di stagione. Io ho molta fiducia in questa Roma, ha dimostrato di essere forse la migliore di questo campionato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Real Madrid in questo momento mi sembra più giocabile di altre volte, non mi sembra di quei Real stellari, lo abbiamo visto anche contro l’Inter. A me Mourinho sembra un allenatore che va più sulla gestione, e infatti sta a sei punti dal Barcellona e non mi sembrano così soddisfatti di Mourinho… In questo momento è un Real più giocabile, se poi becchi il Real in condizioni stratosferiche non c’è niente da fare. Ma in questo momento è giocabile, e nonostante Bellingham e tutti gli altri, la Roma può fare risultato…”

Redazione Giallorossi.net