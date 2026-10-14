CONVOCATI | Roma-Real Madrid, la lista di Gasperini: c’è Koulierakis, confermato Vasquez

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e in programma questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico.
Tra i giocatori a disposizione figura regolarmente Konstantinos Koulierakis, mentre tra i portieri c’è anche Devis Vasquez, inserito nella lista Champions dopo l’infortunio di Mile Svilar grazie alla sostituzione temporanea prevista dal regolamento UEFA. Confermate le assenze dello stesso Svilar e di Bryan Cristante.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
FONTE: AS Roma