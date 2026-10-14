Facebook RSS X

CONVOCATI | Roma-Real Madrid, la lista di Gasperini: c’è Koulierakis, confermato Vasquez

0
5

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e in programma questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico.

Tra i giocatori a disposizione figura regolarmente Konstantinos Koulierakis, mentre tra i portieri c’è anche Devis Vasquez, inserito nella lista Champions dopo l’infortunio di Mile Svilar grazie alla sostituzione temporanea prevista dal regolamento UEFA. Confermate le assenze dello stesso Svilar e di Bryan Cristante.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
FONTE: AS Roma

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteON AIR | Casano: “Hujsen punto debole del Real, Malen può metterlo in difficoltà”, Corsi: “Gasp è l’unica chance che abbiamo”, Ferrazza: “Ambiente più in tensione per Mou che per la partita”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings